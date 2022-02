Aude (14) maakt en verkoopt sets van vijf voor vluchtelingen in Duinkerke: Bruisballen voor het goede doel

Volgens haar moeder is ze nog te jong om er zelf te gaan kijken, maar het leed van de vluchtelingen in Duinkerke grijpt de veertienjarige Aude Goemaere hard aan. En dus maakt ze bruisballen die ze voor het goede doel verkoopt. “Het geld wordt goed besteed”, zegt ze stellig.

Aude woont met haar ouders, zus en broertjes in de Klokkenputstraat, en zit in het tweede middelbaar in het Sigo.

“Eva Waes, de kersverse krak van Jabbeke, zamelt al een hele tijd centen en materialen in voor de vluchtelingen in Duinkerke, en gaat er ook elke woensdag helpen”, vertelt Audes moeder Eva De Rous. “We leerden Eva en haar gezin een tiental jaar geleden kennen op reis in Frankrijk, en hielden contact. We gaven natuurlijk af en toe al iets, zowel spullen als centen, aan de vzw ‘Een hart voor vluchtelingen’ waarbij Eva Waes helpt, maar we hadden niet het gevoel dat we écht het verschil konden maken. En toen bedacht Aude dat het wel leuk zou zijn om bruisballen te maken en die in setjes te verkopen.”

“Ik ben ermee gestart net voor Kerstmis en ik ben er nog altijd mee bezig”, zegt Aude. “Het zijn de vaak schrijnende verhalen, beelden en filmpjes van Eva Waes die me ertoe aangezet hebben om zelf iets te doen. Ik ben er nog niet geweest. Mijn mama vindt me er nog te jong voor. Het is te confronterend, zegt ze daarvan. Misschien binnen een paar jaar, wie weet? Nu, ooit hadden we op school eens bruisballen gemaakt, en dat vond ik wel leuk. Ik ben graag creatief bezig met mijn handen, geuren en kleuren. Toch heeft het nog een tijdje geduurd voor we het juiste mengsel van alle ingrediënten gevonden hadden. We hebben toch redelijk lang geëxperimenteerd.”

Er is nood aan medicatie, verzorging, tenten, onderhoud van de mobilhome waarin ze eens kunnen douchen…

“Uiteindelijk is het iets geworden waaraan iedereen in ons gezin meehelpt. De bakjes vullen met schaafsel is een werkje voor Bauwe of Mio. En mijn zus Ita denkt er nu over na om zelf iets gelijkaardigs voor een goed doel op poten te zetten. Het werkt dus blijkbaar aanstekelijk.”

Doel: 2.500 euro

“Hoelang ik hiermee doorga, weet ik nog niet. Op dit moment heb ik al zo’n 1.200 euro ingezameld en nu zet ik mijn einddoel op iets meer dan het dubbele: 2.500 euro, dus. Dat stemt overeen met een kleine 300 sets van vijf bruisballen. Ik verkoop die voor 12,5 euro. Daarvan moeten nog de kosten voor de aankoop van de verpakking en de ingrediënten worden afgetrokken, natuurlijk.”

“Ik heb mijn bruisballen tot nu toe vooral verkocht aan kennissen, familie en vrienden, en via Facebook en Instagram. Om mijn doel te halen ga ik meer publiciteit maken. Ik ga affiches uithangen – waar dat mag, hé. Die heb ik ook zelf gemaakt, met een online programma om affiches mee te ontwerpen.”

“Het opgehaalde bedrag gaat uiteindelijk naar de rekening van de vzw ‘Een hart voor vluchtelingen’. Ze kunnen dat geld dan besteden aan allerlei spullen, zoals medicatie, verzorgingsproducten…Maar er is ook nood aan tenten, die vaak vernield worden door de politie wanneer ze de vluchtelingen wil verjagen. De vzw trekt trouwens wekelijks naar Duinkerke met een mobilhome om vluchtelingen de kans te geven om zich eens te douchen en op te frissen. Ook het onderhoud daarvan kost geld. Zo wordt het geld dus goed besteed.” (RI)

Een set van vijf bruisballen kost 12,5 euro en kan besteld worden door te storten op rekening BE44 7360 7528 9545. Afhalen kan op afspraak, via Aude@huizeboskante.be.