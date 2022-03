Atoomschuilkelder van Roeselaarse kunstenaar verkocht

De atoomschuilkelder van de Roeselaarse kunstenaar Emiel Vercruysse is verkocht. De koper betaalde een bedrag boven de vraagprijs van 50.000 euro, maar wenst voorlopig onbekend te blijven.

Roeselarenaar Emiel Vercruysse kocht een twintigtal jaar geleden een atoomschuilkelder. De kunstenaar verhuist binnenkort naar Frankrijk en verkocht zijn grond langs de Kachtemsestraat in Roeselare. Ook de atoomschuilkelder zette hij te koop. Een veertigtal personen toonde zaterdagochtend tijdens een kijkdag interesse. Zes mensen brachten een bod uit.

“De atoomschuilkelder is verkocht en dat voor een bedrag dat boven de vraagprijs lag”, aldus Gilles Tanghe, makelaar bij immobiliënkantoor Era Domus. De vraagprijs stond op 50.000 euro. Wie de nieuwe eigenaar wordt, is voorlopig niet duidelijk. De kopers wensen liever niet in de krant te komen. De schuilkelder blijft wel in Roeselare. “De kopers hebben ze gekocht voor privégebruik”, aldus de makelaar.

