Atoomschuilkelder te koop in Roeselare voor 50.000 euro

Het zijn onzekere tijden nu de spanning aan de Oekraïense grens toeneemt. Wie zich niet veilig voelt, kan de atoomschuilkelder van de Roeselaarse kunstenaar Emiel Vercruysse kopen. Het gevaarte staat twintig jaar in zijn tuin, maar nu mag het weg voor 50.000 euro. Er is plaats voor 20 mensen en hij is nog steeds bestand tegen een chemische aanval of erger.

De 69-jarige Roeselaarse kunstenaar Emiel Vercruysse kocht een kleine twintig jaar geleden een atoomschuilkelder in een Ledegemse verkoopzaal. De ruim twaalf meter lange cilinder werd in de tijd van de Koude Oorlog gemaakt in Zuid-Afrika en gekeurd in Zwitserland.

Het loodzware gevaarte is uiteindelijk nooit als schuilkelder gebruikt en eindigde in de tuin van de kunstenaar. Hij liet die indertijd met een dieplader tot bij hem thuis brengen. “Ik heb er enkele jaren in gewoond. Ik stond ’s nachts soms op om te werken aan de atoomschuilkelder.” Uren en dagen werk stak Emiel in het gevaarte. Het resultaat is een kleurrijk interieur, een groot kunstwerk eigenlijk.

De binnenkant ziet eruit als een kunstwerk. © Stefaan Beel

In de hele schuilkelder zijn verschillende kleurrijke kunstwerken van zijn hand aangebracht. Tijdens de coronacrisis ging Vercruysse, die wat op de sukkel is met zijn gezondheid, in Frankrijk wonen. Daar gaat hij zich binnenkort definitief vestigen. Zijn huis en tuin in de Kachtemsestraat zijn inmiddels verkocht, maar de nieuwe eigenaars hadden geen interesse om atoomschuilkelder erbij te nemen. Die staat inmiddels ook te koop via vastgoedkantoor ERA.

Primeur

Het is de eerste keer dat makelaar Gilles Tanghe een atoomschuilkelder verkoopt. “Dit is het vreemdste stuk vastgoed dat we ooit verkocht hebben”, zegt hij. Hoewel de schuilkelder vanbinnen een kunstwerk geworden is, zou hij nog steeds kunnen dienen waarvoor hij gemaakt is.

De kelder, eigenlijk een soort grote tank, bestaat uit vier verschillende compartimenten: een slaapkamer, een keuken, een badkamer en een alternatieve in- en uitgang voor wanneer de schuilkelder onder de grond geïnstalleerd wordt.

De makelaars van ERA Floris Pyck (links) en Gilles Tanghe. © Stefaan Beel

“De schuilkelder, die bescherming biedt aan 17 tot 20 personen, is ook nog steeds bestand tegen chemische aanvallen. Wij verwachten dat een brede waaier aan geïnteresseerden wel eens zouden kunnen toehappen: mensen die bang zijn voor een oorlog, kunstliefhebbers, iemand die er een tiny house van wil maken of een hoteluitbater die een unieke overnachtingsplaats wil aanbieden”, zegt Tanghe.

Verhuizen

“Als het kon, dan nam ik hem mee naar Frankrijk”, zegt Vercruysse. “Dat was ooit ook de bedoeling. Maar door de hoge transportkosten en mijn wankele gezondheid heb ik toch beslist om hem te verkopen. Ik zal hem missen, mijn atoomschuilkelder.” De verkoper vraagt 50.000 euro voor zijn atoomschuilkelder.

Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 5 maart langskomen in de Kachtemsestraat, dan is er ee kijkdag. Tussen 10 en 12 uur zet de kunstenaar zijn tuin open en kan iedereen de kelder bekijken en een bod uitbrengen.

(BF)