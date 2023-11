Atletiek Beweging Marke steunt 11.11.11 met 64ste 11 November Cross

Komende zaterdag vindt de 64ste editie van de 11 November Cross plaats op het Olympiadeplein in Marke, bij Kortrijk. Naast de gebruikelijke reeksen op leeftijd organiseert Atletiek Beweging Marke ook een algemene sponsorloop ten voordele van 11.11.11.

Met de 64ste editie in het vooruitzicht is de Markse 11 November Cross een van de oudste crossen in Vlaanderen. Dit jaar is de veldloop ook het provinciaal kampioenschap voor vrije sporters. De jongsten starten om 14 uur en leggen een afstand af van 150 meter, de oudsten sluiten de dag af met een veldloop van 4.500 meter. “Onze cross bevindt zich in het begin van het seizoen, waardoor de afstanden korter zijn voor de renners. Naarmate het seizoen vordert, worden de crossen langer”, vertelt Filip De Rynck, bestuurslid van AB Marke.

Om alles in goede banen te leiden, kan AB Marke rekenen op de kracht van tientallen vrijwilligers. “Bij de organisatie van de 11 November Cross komt veel kijken. We zijn dankbaar dat een grote groep enthousiastelingen ons willen bijstaan op ons evenement”, aldus Filip.

11.11.11

Sinds enkele jaren koppelt AB Marke de cross aan 11.11.11. “In Marke is een actieve groep aanwezig die zich inzet voor 11.11.11. De organisatie kwam zelf de vraag stellen aan ons om de krachten te bundelen en we hebben daar niet lang over moeten nadenken”, gaat het bestuurslid verder.

Eender welke renner is welkom op de sponsorloop aan een inschrijvingsprijs van vier euro en wie meeloopt legt een toepasselijke afstand af van 1.111,11 meter. Ook deelnemers die in een andere reeks rennen, zijn vaak opnieuw te zien tijdens de grote massacross. “Op dat moment zie je jong en oud meelopen voor hetzelfde goede doel. Het geeft ons een hartverwarmend gevoel dat we met onze cross ook bijdragen aan een maatschappelijk doel”, sluit Filip af. (SVD)