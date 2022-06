Atleten Havenzate schitteren op Special Olympics : “Hoogtepunt van het jaar”

Op de 38ste editie van de Special Olympics Belgium in Louvain-la-Neuve sleepten de atleten van vzw Havenzate vijf gouden, twee zilveren en één bronzen medaille in de wacht. Havenzate is een ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Daar draagt bewegen en sporten in teamverband bij tot het algemene welzijn, zelfwaardegevoel en maatschappelijke integratie. “Onze cliënten hebben een heel jaar keihard getraind voor de Specials, die voor hen een bekroning zijn voor hun inspanning en toewijding”, zegt directeur Liesbet Hatse.

“Ze hebben meegedaan in diverse disciplines: Caroline en Candini in het tennis, Goedele en Kurt in het lopen, Régine, Lisa, Nancy en Nathalie in het badminton en Nancy en Stéphanie in het zwemmen. Onze coaches Carmen, Linda en Saskia zijn met hen mee geweest naar Louvain-la-Neuve en begeleidden onze deelnemers van A tot Z. Dat neemt bij onze sporters een deel van de stress weg en versterkt hun gevoel van zekerheid. Kurt was trots dat hij mee de fakkel mocht dragen. De Specials zijn toch wel een van de hoogtepunten van het jaar voor onze atleten!”

“We merken hun gedrevenheid en zien hen opleven tijdens die vier dagen. De bijzondere sfeer en de aanmoediging van het publiek doet hen stralen! Hieraan meedoen is voor onze cliënten een manier om te tonen dat zij zoals iedereen kunnen integreren in het sociale leven, want ook zij willen volwaardig kunnen functioneren in onze maatschappij. Havenzate neemt trouwens al meer dan 30 jaar deel aan de Special Olympics, onder impuls van Linda Vandaele. Het is een prachtig voorbeeld dat toont hoe we door middel van sport naar integratie en inclusie kunnen streven.”

Zingen en dansen

Régine toont trots haar zilveren medaille badminton: “Hoewel ik al jaren meedoe, blijft het toch altijd spannend! Donderdag, vrijdag en zaterdag won ik elke keer de eerste set, en zo behaalde ik zilver! Tot 16 uur hebben we gesport, maar na de spanning komt dan de ontspanning! En dat was superleuk, met 2 Fabiola, Sandra Kim en dj Jaimie! Jammer dat onze coach Linda ermee stopt, maar gelukkig blijft ze nog werken bij Havenzate!”

Ook zwematleten Stéphanie en Nancy zijn niet aan hun proefstuk op de Special Olympics. Stéphanie won twee gouden medailles voor de 25 m en 50 m vrije slag. “Ik oefen elke donderdag in het zwembad van Veurne”, vertelt ze. “Ik ben blij met mijn nieuwe medailles, nu geraakt mijn kast nog voller! Het was ook altijd fijn na de wedstrijd: we hebben gezongen en gedanst, en ik sliep samen met Lisa op één kamer.” Nancy vertelt dat de zenuwen haar parten hebben gespeeld, waardoor het een beetje fout is gegaan bij de 25 en de 50 m. “Maar deelnemen is belangrijker dan winnen. Ook de feestjes na de wedstrijden waren leuk!”

Goud

Lisa stond zelf versteld van haar prestaties: “Ik heb vroeger nooit badminton gespeeld, en op de Specials heb ik alles gewonnen… een gouden medaille! De laatste set in de finale was wel spannend, want ik moest nog een achterstand inhalen. Ik heb wel elke maandag getraind en goed geluisterd naar alle tips. We hadden op de Specials ook een toffe groep, waar iedereen voor elkaar zorgde en er was ook veel ambiance!” (Myriam Van den Putte)