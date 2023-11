Atlete Laura Ooghe mag zich Bredenaar van het Jaar noemen

Net als deze krant gaat de vzw Warm Bredene, die onder meer steun verleent aan het gratis Kerstreveillon, jaarlijks op zoek naar de Bredenaar van het Jaar. De keuze viel dit jaar op atlete Laura Ooghe.

Warm Bredene zette afgelopen vrijdag niet alleen de Bredenaar van het Jaar 2023 in de bloemetjes, maar deed dat meteen ook voor die van 2022 en 2021. “Via Nieuwsbredene.be, onze website, konden de lezers de voorbije weken stemmen voor de genomineerden van deze drie jaargangen”, legde bestuurslid Randy Vandeputte uit. “Zo’n 2.000 Bredenaars hebben hun stem uitgebracht.”

Randy Vandeputte presenteerde samen met collega Lars Cattrijsse vrijdag de prijsuitreiking, die in VC De Fakkel plaatsvond. “Voor 2021 won ultraloper Kenneth Broukmeersch, die dat jaar de Marathon des Sables uitliep. Ultrasporter Matthieu Bonne kreeg de titel voor 2022. Matthieu slaagde er toen in om acht triatlons in acht dagen op de acht Canarische eilanden af te werken. Matthieu kon zelf niet aanwezig zijn. Zijn moeder Carole Nierynck haalde de trofee op. Laura Ooghe kreeg tot slot de trofee voor 2023. De jonge, talentvolle atlete is dit jaar Vlaams kampioene met een Belgisch record in het verspringen geworden.”

(MM)