Atelier Rosa ontvangt het UNIZO-authenticiteitslabel ‘Handmade in Belgium’

Lies Ledure en Thomas Seynhaeve (Atelier Rosa) uit Menen ontvangen het Handmade in Belgium label en worden zo HIB-ambassadeur.

Vandaag weet je als consument niet altijd meer zeker wat je koopt. Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenciteitsgarantie. En die vinden ze bij ambachtelijke ondernemers via het HIB-label. Het is voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Anderzijds is het voor deze ondernemers niet makkelijk op te boksen tegen de concurrentie van onder meer industriële producten. Bovendien definieert het Belgische recht niet wat een artisanaal of ambachtelijk product is, waardoor het gebruik van deze term vrij is, maar het mag geen misleidende informatie betreffen. Daarom lanceerde UNIZO het label Handmade In Belgium (kortweg HIB). Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking.

Lies Ledure en Thomas Seynhaeve (Atelier Rosa) uit Menen ontvangen het Handmade in Belgium label en worden zo HIB-ambassadeur. “De chocolaterie, Atelier Rosa, bestaat sinds 2017. Onze winkel ligt in het huis van Lies haar grootmoeder, Rosa, vandaar ook de naam” vertelt Thomas Seynhaeve. “Thomas kwam voor het eerst in contact met chocolade toen hij als opvoeder werkte bij een zorgaanbieder. Daar werden namelijk chocoladetruffels gemaakt ” aldus Lies Ledure.

“Zo kreeg ik de smaak te pakken” gaat Seynhaeve verder. “De ervaring met de truffels wekte de interesse om een cursus te volgen en meer over de stiel te weten. Zo kwam ik ertoe om in avondschool een opleiding chocolatier te volgen. Nadien zijn we klein begonnen, in combinatie met andere jobs, maar ondertussen werk ik fulltime voor de chocolaterie en Lies deeltijds.”

Nieuwe winkel

“We kunnen ook met trots meedelen dat onze nieuwe winkel openging op 28 oktober. We kozen er bewust voor om de nieuwe winkel en het atelier bij ons thuis te houden. Zo zijn we er zeker van dat de klanten rechtstreeks in contact blijven met de chocolatier. Op deze manier kan de chocolatier zijn passie om de kwaliteitsvolle grondstoffen op ambachtelijke wijze om te vormen tot heerlijke producten persoonlijk met de klanten delen” besluit Ledure.