Atelier Mystique helpt mensen bij zoektocht naar innerlijke rust

Op de wijk De Reiger in Ichtegem, opende afgelopen zondag onder ruime belangstelling Atelier Mystique gelegen Diksmuidebaan 225, zijn deuren. Velen zullen bij een eerste bezoek verrast zijn, misschien zelfs een beetje argwanend ernaar kijken, want Atelier Mystique is een winkel en webshop met spirituele en inspirerende artikelen. Hun persoonlijke ervaringen en opleidingen leveren hen de kennis op om u te ondersteunen en te begeleiden op uw innerlijke zoektocht, zielsmissie en levenspad.

Vicky Ryckewaert en haar levenspartner Tom Veys, de sympathieke uitbaters van Atelier Mystique en ouders van twee zonen: Jason en Brandon, vestigden hun zaak in 2018 oorspronkelijk in de ’s Gravendriesschelaan in Eernegem en vestigen zich nu in Ichtegem, op het gehucht De Reiger, waar ze afgelopen zondag de deuren openden van hun gloednieuwe atelier.

Gefascineerd door edelstenen

“Van jongs af aan is Tom gefascineerd door edelstenen en gebruikt die wonderen van de natuur graag om mensen te helpen, te helen en te ondersteunen”, steekt Vicky enthousiast van wal. “Met meer dan 20 jaar ervaring en uitgebreide kennis over edelstenen behaalde hij zijn certificaat als Crystal Master. Klanten kunnen bij hem terecht voor Reiki, crystal healing, hotstone massage (met of zonder edelstenen) en ontspanningsmassages.”

“Ikzelf ben een gecertificeerd hypnose en regressie therapeut, (creatieve) life coach, Reiki master, Shamballa master en ingewijd in de Akasha Kronieken”, duidt Vicky. “Wij verkopen alles voor de innerlijke mens en voor de innerlijke groei, wat uniek is in de ruime regio. Dit gaat van kruiden naar edelstenen, van kaarsen tot boeken en nog zoveel meer. Je kan bij ons ook terecht voor energetische massages, kaartleggingen en workshops. Atelier Mystique is mijn hobby én mijn passie”, vertelt Vicky overtuigend.

Voetjes op de grond

Vicky is een spirituele vrouw, maar dan wel eentje die met haar voeten stevig op de grond staat. Ze weet duidelijk waarover ze praat en geeft diverse workshops gaande van Reiki inwijdingen, stervensbegeleiding, kruidenbereidingen, tot leren kaartleggen en pendelen. Je kan ook bij haar terecht voor een individuele kaartlegging. Mensen helpen, is haar levensmotto. “Ja, dat kun je wel stellen. Het is een echte passie en behandel mijn klanten zoals ik zelf graag behandeld zou worden. Ik ontvang mensen met een echte glimlach, maak tijd voor hen, geef zo goed en zo eerlijk mogelijke informatie en geld komt daarbij op de laatste plaats”, benadrukt Vicky. “Onze persoonlijke ervaringen en opleidingen geven ons de kennis om de mensen te ondersteunen en te begeleiden op hun innerlijke zoektocht, zielsmissie en levenspad.”

Tom werkt nog fulltime bij Willemen Infra en Vicky geeft thuisonderwijs aan de jongste zoon. Ze hopen in de toekomst nog veel mensen mogen helpen bij hun innerlijke zoektocht en veel gelijkgestemde mensen te mogen ontmoeten, wat wij hen uiteraard van harte gunnen. (EV)