Atelier Marché aan tweede editie toe in Lab152

Op zondag 8 oktober kan je in Lab152 terecht voor een gezellige markt met leuke tweedehandsspullen. Danièle Seynhaeve van Lab152 maakt zich op voor de tweede editie van Atelier Marché. Zes vriendinnen kleden de tuin van haar atelier helemaal in als winkeltje en daar verwelkomen ze zondag hopelijk heel wat volk.

“We maken het hier lekker gezellig en zorgen voor een heel ruim assortiment aan producten. Zo zal er een aanbod aan kledij, speelgoed en decoratie zijn, maar ook voor handtassen en boeken zul je aan het juiste adres zijn. We hebben echt voor elk wat wils in de aanbieding en we zorgen voor heel wat leuke dingen”, vertelt Danièle.

Mieke Vandenabeele, Wendy Vanneste, Eveline Aelterman, Mieke Vanhaverbeke, Tania De Pril en Elke Vangroenweghe komen elk met heel wat mooie, nog bruikbare spullen die ze tegen kleine prijsjes aanbieden.

Opendeur

“Het zal dit jaar heel mooi weer zijn, dus we gaan alle standjes buiten opzetten”, legt Danièle uit. “Binnen is het atelier uiteraard ook open en hou ik een opendeurdag. Mensen kunnen eens komen kijken welke workshops ik allemaal aanbied en ik zal ook een demonstratie geven van een gloednieuwe workshop tuften die mogelijk nog op het programma komt in de toekomst”, klinkt het. “Iedereen kan vrij in en uit en kan gewoon eens komen kijken.”

“Wie na het shoppen zin heeft in iets lekkers, kan terecht in de pop-upbar van Soepe en Sauze waar er lekkere sapjes en hapjes te verkrijgen zullen zijn”, vult Danièle aan. “Alles vindt plaats in het atelier in de Oude Iepersestraat. We raden iedereen aan om met de fiets of te voet te komen, maar in de omliggende straten is er ook wel wat parkeergelegenheid. We hopen op veel volk, iedereen is van harte welkom!” (MV)