Astropolis Oostende pakte uit met Perseus Night: Kometen zorgden voor vuurwerk

Astropolis organiseerde op zaterdag 13 augustus een publieke sterrenkijkavond, de Perseus Night. De meteoren van De Perseïden kan men al begin augustus waarnemen in de vorm van sporadische exemplaren. Pas sinds 11 en 12 augustus kan men ten volle genieten van deze indrukwekkende zwerm aan de donkere hemel.

De belangstelling voor ‘kometennacht’ was enorm. Patrick Jacques, directeur van Astropolis, moest tot drie keer toe zijn voordracht geven in de volle aula van het centrum. Na 22 uur namen tientallen enthousiaste ‘kometen-fanaten’ plaats op de grasvelden van Park Nieuwe Koers om, liggend of zittend, naar kometen met lichtende staarten te speuren.

“Het groot succes van onze kometen-kijkdag is een bewijs dat sterrenkunde niet moeilijk hoeft te zijn. Na een woordje uitleg hebben tientallen mensen kunnen genieten van het uniek spektakel aan de hemel. Sommige fanaten zijn gebleven tot na middernacht. Ze werden beloond door flitsende kometen die zorgden voor hemels vuurwerk! Het was een hoogdag, met ster, voor ons planetarium!”