Astrid coacht vrouwen in het vinden én houden van ‘Mr. Right’: “Stuur de juiste signalen uit”

Hoe trek ik de juiste man aan én hoe hou ik die? Op deze vraag wil coach Astrid Niels (33) met haar online traject ‘Your Joyous Journey’ het antwoord geven. “Door een druk professioneel leven zijn veel vrouwen gedeconnecteerd met hun vrouwelijke kant en sturen ze de verkeerde signalen uit.”

De uit Limburg afkomstige en in Knokke wonende Astrid Niels – langs moeders kant een telg uit de bekende brouwersfamilie Martens – is ervan overtuigd dat ze heel wat vrouwen op weg kan helpen bij het vinden en houden van de man van hun dromen. Astrid werkte eerder als leiderschapscoach en teamcoach in het bedrijfsleven maar kiest er nu resoluut voor om aan de slag te gaan als relatiecoach.

Intieme blokkades

“Bij het coachen in bedrijven en organisaties – zoals onder meer Danone, Fluxus, Infrabel en Johnson & Johnson – merkte ik dat ik eigenlijk meer coachte op relationele problemen dan op zakelijke hindernissen. Het viel op dat wanneer coachees hun intieme blokkades konden delen, er energie vrijkwam, ze creatiever werden en beter presteerden”, vertelt Astrid. “Maar ik merkte ook dat heel veel vrouwen met een druk beroepsleven het moeilijk hebben om geschikte, gewenste mannen aan te trekken. Ze blijven zowel met woorden als lichaamstaal de verkeerde signalen uitzenden, blijven als singles in cirkels draaien en raken zo vaak ook mismoedig. De vraag naar relatiecoaching werd ook steeds groter en al die zaken samen leidden ertoe dat ik mijn aanbod volledig heb omgegooid en me met ‘Happy Thinking – Living Happily Ever After’ alleen op relatiecoaching focus.”

Wanneer een man zich niet mannelijk voelt bij een vrouw, zal hij dit gevoel op een ander zoeken

Astrid werkt hierbij met online groepsmodules maar biedt ook één op één-sessies aan. Zowel met single vrouwen als met koppels die op het punt staan te scheiden. Op zaterdag 26 februari lanceert Astrid de eerste groepsmodule ‘Connecteer met een man zijn hart’, om daarna elke maand een nieuwe module uit te brengen. “Een ander taalgebruik, een aangepaste lichaamshouding en een open en ontvankelijke energie uitstralen, zijn heel belangrijke elementen die ik bijbreng in het coachingstraject. Sinds de emancipatie hebben vrouwen, ook om in het harde beroepsleven mee te kunnen, hun mannelijke kant sterker ontwikkeld en zijn ze gedeconnecteerd met hun natuurlijke, vrouwelijke kant”, legt Astrid uit. “Als vrouw zijn we het tegenwoordig zo gewoon om het heft in handen te nemen dat de man geen kans meer krijgt om te scoren. Wanneer een man zich niet mannelijk voelt in de aanwezigheid van een vrouw, zal hij dit gevoel op een ander gaan zoeken.”

In de praktijk

De coaching van Astrid beperkt zich niet tot het overbrengen van kennis en vaardigheden. Het aangeleerde wordt ook nog aan de praktijk getoetst. “Na een sessie stuur ik de vrouwen ook op échte dates waarbij ze dan kunnen ervaren of en hoe de aangebrachte kennis en vaardigheden werken”, gaat Astrid verder. “Nadien houden we dan een grondige bespreking van hoe een en ander is verlopen. Zo moet daten veel vlotter gaan en kun je op een ontspannen en vlotte manier naar elkaar toegroeien.”

Alle informatie op: https://happythinking.me/