Astrid (26) en Joachim (31) zien kinderwens maar niet in vervulling gaan: “We willen taboe rond alternatieve behandelingen doorbreken”

Zwanger worden op een natuurlijke manier: voor Astrid Anseeuw en Joachim De Meyer uit Bredene is dat onmogelijk. Door verschillende aandoeningen moeten ze een IVF- of een ICSI-traject volgen en dat loopt niet van een leien dakje. Even was er hoop toen het koppel zwanger was, maar in februari verloren ze het vruchtje alsnog. “Er is nog te veel taboe rond dergelijke behandelingen. Mogen we niet delen dat het leven ook vaak tegenzit!?”, vraagt Astrid zich af. Door haar verhaal te doen wil ze het taboe dat er rond hangt doorbreken.

We delen vaak de mooie dingen des levens op sociale media. Op die manier willen we iedereen van het pure geluk, dat op dat moment ervaren wordt, laten meegenieten. Maar er zijn – zoals bij iedereen – wel vaker momenten waarop het ook eens tegenzit. Die delen we veel minder vaak op sociale media. Dat het soms ook wel eens tegenzit bij Astrid en Joachim is een understatement.

“We willen al heel lang zwanger geraken”, vertelt Astrid. “Alleen is dat bij ons niet zo simpel. Ik heb nu eenmaal enkele aandoeningen waardoor we op een natuurlijke manier niet meer zwanger kunnen geraken. Ik heb bijvoorbeeld PCOS, een syndroom waarbij veel minder eitjes worden aangemaakt en waardoor er een minder regelmatige cyclus is. Veel vrouwen hebben er last van, maar weten het niet. Door mijn job als vroedvrouw heb ik gelukkig een medische achtergrond. Ik had al een vermoeden en trok zelf naar de dokter.”

Helse pijnen

Daarnaast was betrekking hebben voor Astrid heel moeilijk. Elke keer opnieuw beleefde ze helse pijnen. De oorzaak: endometriose door verklevingen in en rond haar baarmoeder. “Meer dan twee jaar duurde de zoektocht naar de oorzaak”, vervolgt Astrid. “Nu word ik daarvoor behandeld.”

In september startte het koppel met een IVF-traject en in november werd een embryo in de baarmoeder van Astrid geplaatst. “Dat leek aanvankelijk allemaal goed te gaan”, vertelt Joachim. “Eind januari kregen we immers te horen dat Astrid zwanger was. Tot Astrid iets later het vruchtje verloor.” Het koppel neemt het woord miskraam niet graag in de mond.

“Dat was een harde klap en dat is het nog steeds. We zitten zeven maanden later nog steeds in dat verwerkingsproces. Ondertussen hadden we al enkele nieuwe terugplaatsingen, maar zonder succes. Die teleurstelling elke keer opnieuw te moeten beleven heeft een grote impact op ons mentaal welzijn. Maar we praten heel veel met elkaar en dat helpt.”

Emotionele begeleiding

“Mensen gaan ervan uit dat een gezin bestaat uit twee ouders en een of meerdere kindjes. Dat is echter niet altijd zo. We krijgen dan ook vaak de vraag – Joachim als maatschappelijk werker en ik als vroedvrouw – of we zelf kindjes hebben. Dat is telkens een moeilijk moment. We willen wel, maar het lukt ons voorlopig niet. Zelf zullen we die vraag nooit aan iemand stellen, want we weten hoe pijnlijk die kan zijn.”

“Of we ergens terecht kunnen om over onze situatie te praten? Neen, of dat gevoel hebben we toch niet. In de wachtzaal van het IVF-centrum in Gent vonden we welgeteld één blaadje met informatie en dan sprak dat blaadje nog over Nederland. In België is er te weinig emotionele begeleiding voor dit soort zaken. Het was fijn geweest had men gevraagd of we nood hebben aan een babbel, want die nood was er wel degelijk. We moeten het zelf maar zien op te lossen. Op vandaag zitten we nog steeds in dat verwerkingsproces”, aldus Astrid.

Olijfboom

Astrid en Joachim willen de aandacht niet naar zich toetrekken als koppel, maar willen vooral het taboe om erover te praten doorbreken. “We willen mensen een hart onder de riem steken die in dezelfde situatie zitten. Ze zijn niet alleen”, gaat Astrid verder. “Er zijn heel veel mensen die het in de privésfeer willen houden en dat kan perfect, maar erover praten helpt en dat is wat wij willen doen. Dat taboe rond alternatieve kinderwensvervulling moet doorbroken worden. Mensen vragen er niet naar, maar dat komt vooral doordat ze zich daar ongemakkelijk bij voelen en dat zou net niet het geval mogen zijn. Wij kunnen ons niet inbeelden hoe het zou zijn om dit voor onszelf te houden.”

Een olijfboom in de tuin is het symbool van het in februari verloren vruchtje van het koppel. “We hadden al een koosnaampje gekozen voor ons kindje: Olijfje”, zegt Joachim met een grote glimlach op zijn gezicht. “Nadat we het vruchtje verloren, hebben we een olijfboom gekocht. Die boom helpt ons in het verwerkingsproces. Het is een lastige periode geweest en dat is het nog steeds. Ik vraag mezelf nog steeds af hoe we ons daardoor hebben geworsteld.”

“We verwerken het allebei op een andere manier en dat maakt het des te moeilijker. Maar door erover te praten en het kenbaar te maken en door mensen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn, kunnen wij dit verwerken. We zijn hoopvol voor de toekomst. Maandag kregen we te horen dat we niet zwanger zijn. Maar we geven niet op en misschien krijgen we de volgende keer wel goed nieuws.”