Assistentiewoningen Ciné Rialto zijn klaar

In 2018 startten de afbraakwerken aan cinema Rialto. Veel inwoners zagen het oude cinemacomplex met pijn in het hart verdwijnen. Sinds deze week is de nieuwe brasserie Rialto in het nieuwbouwproject geopend. Er zijn ook 80 assistentiewoningen, waarvan 34 al bewoond. In het project werd opnieuw een kleine cinemazaal verwerkt voor 40 personen. “We willen hier oude films vertonen voor onze bewoners, maar kunnen dit op termijn ook openstellen voor het grote publiek.”

Residentie Rialto is na vier jaar klaar en de eerste bewoners zijn al ingetrokken. Het complex van Senior Homes bevat 80 assistentiewoningen, een wellness en fitnessruimte, een brasserie en zelfs een kleine cinemazaal. De gevel van het complex werd behouden en ook de naam verwijst naar wat hier ooit was.

Wilfried Martens van Senior Homes is blij dat de woningen eindelijk klaar zijn. “We waren goed aan het werk, maar door de pandemie lag de werf negen maanden stil. Het is nu af, dat is het belangrijkste”, blikt de ontwikkelaar terug.

Ondertussen zijn al 80 procent van de assistentiewoningen verkocht. “We hebben bewust voor grotere woningen gekozen dan de minimumnormen. De oppervlaktes schommelen tussen 54 en 95 vierkante meter. De grootste gingen als eerste de deur uit. Officieel moeten we 40 vierkante meter bouwen, maar we zien dat die vrij komen op andere plaatsen. We hebben hier zelfs enkele bewoners die van andere projecten naar hier verhuizen”, zegt Martens.

Brasserie

De locatie en de invulling zorgden vier jaar geleden voor heel wat commotie. “Ik was precies de boze ontwikkelaar die de laatste cinema had afgenomen, maar we zien aan de aanvragen dat de vraag er wel degelijk is. Oudere mensen wonen graag in de binnenstad omdat ze alles dichtbij vinden. Als je minder goed te been bent, kan je zo toch nog genieten van het leven.”

De bewoners kunnen dagelijks ook eten in de brasserie. Er werd echter bewust gekozen om hier ook het grote publiek te verwelkomen. “Op die manier kunnen we voor kwaliteit zorgen. We investeren veel in een goede brasserie. De mensen kunnen hier voor een goede prijs elke dag een verse dagschotel eten. De brasserie wordt uitgebaat door Danny Neirinck, waarmee we ook samenwerken in Nieuwpoort. Hij heeft 30 jaar op de teller staan in de horeca.”

Cinemaatje

De flair van de site werd zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwbouwproject. “We hebben er op eigen initiatief een cinemaatje ingestoken. Als we daar een grotere bezetting hebben, is het de bedoeling om hier enkele keren per jaar oude films te spelen. Eerst en vooral voor onze bewoners, maar we willen er ook de Oostendenaars bij betrekken. Er is plaats voor 40 mensen. Ook in de brasserie komen er nog extra verwijzingen naar het verleden. Zo zijn we nog op zoek naar oud beeldmateriaal en ik heb ook nog een oude projector staan die ik graag zou integreren.”

Op 18 mei is er een opendeurdag in residentie Rialto op de hoek van de Langestraat, Christinastraat, Kleine Weststraat en Hertstraat. Inschrijven verplicht door corona via 09 336 37 95 of via info@seniorhomes.be.