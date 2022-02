Assisen vadermoord: “Hart van slachtoffer op twee plaatsen doorboord”

Op het assisenproces tegen Cédric Vandecasteele (33) heeft wetsdokter Hubert Floré dinsdag zijn getuigenis afgelegd. Volgens de deskundige kreeg Ghislain Vandecasteele (55) op 25 juli 2019 zestien messteken te verwerken. Twee messteken door het hart maakten het slachtoffer sowieso kansloos.

“Het slachtoffer heeft welgeteld 16 messteken opgelopen in de linkerborststreek vooraan”, schetste dokter Floré. “Deze messteken zijn doorgedrongen in het hart, in de grote bloedvaten en in de linkerlong. Het hart werd door twee messteken volledig geperforeerd.”

Ghislain Vandecasteele zou nog hoogstens twee minuten bij bewustzijn geweest zijn. De inwendige bloeding werd hem snel fataal. “Dergelijke doorboringen van het hart, dat is kansloos. Dat mag zelfs toegebracht zijn op de operatietafel: kansloos.”

Moordwapen

Op het achterhoofd van vader Vandecasteele werden enkele kneuzingen vastgesteld. Dat betekent volgens de deskundige dat hij tijdens de schermutseling met zijn zoon op de grond moet zijn gevallen. Kleine snijwonden op zijn arm wijzen in de richting van afweerletsels. Ten slotte moet bij de messteken een grote kracht zijn gebruikt. “Daardoor zijn er vijf ribben gedeeltelijk of geheel doorgesneden.”

De jury polste meermaals naar het moordwapen, dat vreemd genoeg pas zes dagen na de feiten werd aangetroffen onder het T-shirt van het slachtoffer. “Ik heb daar geen mes gezien. Ik kan moeilijk zeggen dat ik het verborgen heb, mevrouw”, reageerde dokter Floré.

De wetsdokter ging twee dagen na de steekpartij naar het ziekenhuis om ook Cédric Vandecasteele te onderzoeken. De beschuldigde werd lang in een kunstmatige coma gehouden, maar was op dat moment toch verhoorbaar. “Hij heeft spontaan tegen mij gezegd dat hij zijn vader vermoord had. Hij wist waar hij was en antwoordde op mijn vragen.”

Cannabis en cocaïne

Toxicoloog Jan Cordonnier stelde vast dat de beschuldigde onder invloed was van cannabis en vooral cocaïne. “We vinden die cocaïne in een hoge concentratie van 350 nanogram per milliliter in het bloed, terwijl de grens voor drugs in het verkeer 25 nanogram is.”

Kort voor de aankomst van zijn vader zou Cédric Vandecasteele ongeveer twee gram cocaïne ingenomen hebben, zoals hij zelf ook heeft verklaard. Die grote hoeveelheid cocaïne kan volgens de deskundige zeker tot agressief gedrag leiden. “Op lange termijn kan men van cocaïnegebruik angsten hebben en waanvoorstellingen die leiden tot een zeer sterke agressiviteit.”

Kalmeermiddelen

De spoedarts legde uit hoe de hulpdiensten nog tevergeefs probeerden om Ghislain Vandecasteele te reanimeren. “Hij lag op de grond in die living. Hij gaf geen teken van leven en vertoonde verschillende verwondingen ter hoogte van de borstkas”, aldus Pierre Maton. Voorzitter Joeri Pieters vroeg of er op dat moment überhaupt nog hoop was voor de patiënt. “In ons beroep hebben we altijd hoop, maar de kans was klein.”

Volgens de getuige was Cédric Vandecasteele zich op dat moment niet bewust van wat zich afspeelde. “Die man liep woedend heen en weer in de kamer. Hij sloeg herhaaldelijk met zijn vuisten op de muur. Er was niet mee te praten en hij kwam zeer agressief over, in een soort psychotische toestand.”

Een eerste kalmeermiddel volstond niet om hem tot rust te brengen. “Uiteindelijk hebben we het volledige gamma moeten geven om hem in slaap te doen voor de overbrenging naar het ziekenhuis. Dat was de enige mogelijkheid, hij was veel te geweldig.”

Bebloed briefje

Bij de start van de zitting werd kort ook een schriftdeskundige gehoord. Op de plaats van de feiten werd immers een bebloed briefje met het vreemde opschrift ‘je pa is pedo!’ aangetroffen. Walter Dekeyser kwam tot de conclusie dat de tekst wel degelijk geschreven werd door Cédric Vandecasteele. Zijn handschrift is onder andere veel hoekiger dan dat van zijn vader.

Dadelijk komt de weduwe van Ghislain Vandecasteele aan het woord. Ze stelde zich burgerlijke partij op het proces tegen haar eigen zoon.