Aspiranten-hoofdinspecteur West-Vlaamse Politieschool zamelt 2.500 euro in voor organisatie die gewonde collega’s ondersteunt

De aspiranten-hoofdinspecteur van klas 16 van de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem hebben 2.500 euro ingezameld voor het goede doel door een quiz te organiseren voor de aspiranten-inspecteur en hun lesgevers. De opbrengst gaat naar de vzw Belgian Blue Line.

In oktober kregen de aspiranten-hoofdinspecteur van klas 16 een heuse opdracht voorgeschoteld. “We kregen de opdracht om een quiz te organiseren voor de aspiranten-inspecteur en hun lesgevers”, zegt aspirant-hoofdinspecteur en klasverantwoordelijke Kimberly Praet. “Daarbij moesten we alles zelf uitzoeken: de vragen en uiteraard de antwoorden, maar we moesten ook op zoek om naar een locatie waar we de quiz konden organiseren. Daarnaast moesten we zelf voor de drank zorgen en aangezien er aan een quizprijzen verbonden zijn, moesten we ook daar naar op zoek.”

Uiteindelijk slaagde klas 16 in hun opzet en zorgden ze voor de organisatie van een heuse quiz. “We organiseerden ook een tombola en bakten zelf cake en taart om die te verkopen”, vervolgt Kimberly. “Dankzij de inbreng van al deze actoren, konden we uiteindelijk 2.500 euro verzamelen voor de vzw Belgian Blue Line. De vzw staat collega’s die gewond raakten tijdens de dienst en hun familie financieel bij. De vzw werd in augustus 2016 opgericht en moet het doen met de opbrengst van verkoop van voorwerpen en giften. Daarom werd deze vzw uitgekozen als goede doel.”

Bij vzw Belgian Blue Line zijn ze blij met de gift. “Dit is zo belangrijk”, klinkt het bij Maxime Van der Wilt, een van de oprichters. “Dergelijke giften zorgen ervoor dat we collega’s die gewond zijn geraakt tijdens de uitoefening van hun beroep of tijdens het woon-werkverkeer en daardoor langdurig afwezig zijn kunnen bijstaan. De vzw werd eigenlijk opgericht naar aanleiding van de verkoop van de patches ‘United We Stand’. De patch was oorspronkelijk een herdenking van de tragische gebeurtenissen op 22 maart 2016. De opbrengst van de verkoop van de patches ging naar de politieman die zwaargewond raakte op de luchthaven van Zaventem. Zo zijn we uiteindelijk een Belgische tak van ‘The Thin Blue Line’ opgestart.”