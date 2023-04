Asielzoekers vinden nu onderdak in Stationstraat

Maximum vijf vluchtelingen vinden sinds kort hun onderkomen in het lokaal opvanginitiatief langs de Stationstraat. De asielzoekers verbleven in de opvangwoning langs de Roeselaarsestraat, maar die plek bleek niet meer te voldoen aan de hedendaagse verwachtingen. De gemeente Moorslede vangt vandaag nog maximum vijf vluchtelingen op. “In 2013 kende de opvang van asielzoekers hier een hoogtepunt. Toen beschikten we met de gemeente over verschillende locaties en werden er nog 17 asielzoekers opgevangen”, aldus schepen voor Zorg Benedikt Vallaey (STERK). De voorbije jaren werd de opvang van vluchtelingen afgebouwd naar maximum vijf. “Vier vluchtelingen, twee mensen uit Angola en twee uit Eritrea, verbleven recent nog langs de Roeselaarsestraat. Daar merkten we dat de toestand van het gebouw allesbehalve was om die mensen een menswaardig bestaan te kunnen geven. We beschikten met de gemeente reeds over een woning langs de Stationstraat. Die werd echter privé verhuurd. Toen de bewoners onlangs verhuisden, hebben we beslist om de vier asielzoekers naar die veel betere locatie te verhuizen.” De gemeente heeft niet de intentie om het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers uit te breiden. Op de foto Benedikt Vallaey, Wim Goemaere, Geert Leenknecht, Silvia Filipe Claudia uit Angola en Ward Vergote. (BF/foto JS)