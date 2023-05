Asielcentrum in Jabbeke blijft half jaar langer open

Het asielcentrum in Jabbeke blijft een half jaar langer open dan voorzien. Dat bevestigt burgemeester Frank Casteleyn: “De vluchtelingen moeten ook bij ons kunnen overwinteren, er is nog geen enkel incident geweest.”

Aanvankelijk was de werking van het asielcentrum in Jabbeke voorzien tot eind juni 2023. “Nu is die datum verlengd. Er is geen precieze einddatum, dat hangt af van de behoeften, de situatie ter plaatse en de politieke discussies”, zegt woordvoerder Benoit Mansy van Fedasil.

Overwinteren

Volgens de Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn zal het asielcentrum zeker een jaar open blijven: “Vluchtelingen zullen hier kunnen overwinteren. Naar ik verneem komen er tegenwoordig ook veel Colombianen en Venzolanen naar hier. Die komen van ver, uit het warme Latijns-Amerika. Ze mogen geen koude lijden! Maar ik heb daar niks over te zeggen, het is staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor die beslist over de duurtijd van het centrum.”

“De meeste vluchtelingen verblijven één à drie weken in Jabbeke, tot ze een vrije plaats gevonden hebben in een vast asielcentrum. Ze worden hier medisch getest en ingeënt, waarna ze naar Brussel om hun ‘gele’ kaart moeten. Het gaat hoofdzakelijk om dames. Tot nu toe is er nog geen enkel incident geweest met vluchtelingen in Jabbeke. Ze zorgen geenszins voor overlast.”

Kwetsbare gezinnen

Volgens Benoit Mancy van Fedasil verblijven er momenteel 117 bewoners in Jabbeke: “Dat zijn vooral kwetsbare gezinnen met kinderen en alleenstaande vrouwen.”

Frank Casteleyn vult aan: “Het aantal vluchtelingen varieert van dag tot dag, er is plaats voor 300 mensen. De ene dag gaat het om 190 personen, de andere dag om 117. Al naargelang ze een vrije plaats elders toegewezen krijgen.”