Asiel De Knuffelpootjes slaakt noodkreet voor dieren in de kou: “Zware energiefactuur zal ons dit jaar heel zuur opbreken”

De winter is in het land, barre tijden voor wie de weg op moet, maar ronduit dramatische tijden voor de mensen van het dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem. In de aftandse hoeve is er van verwarming geen sprake, waardoor de dieren in hun hokken de koude moeten trotseren. Het asiel trekt aan de alarmbel.

Rode verwarmingslampen aan de ene kant, elektrische kachels en butaan toestellen aan de andere kant. In de gebouwen van De Knuffelpootjes wordt met de nodige creativiteit en rekbaarheid gewerkt om ervoor te zorgen dat de opgevangen dieren niet ten onder gaan aan de vriestemperaturen.

“Het is roeien met de riemen die we hebben maar dit is ronduit onhoudbaar”, zucht Brenda Devos (41). Samen met een team van vrijwilligers houdt ze het asiel draaiende maar ziet ze zich geconfronteerd met een bijna onoverkomelijke hindernis.

“Geen enkel deel van het gebouw is goed geïsoleerd, waardoor de wind en de vrieskou hier vrij spel hebben. Met elektrische vuurtjes konden we ervoor zorgen dat het doenbaar bleef voor de dieren, maar dit jaar zal ons dit erg zuur opbreken. Door de forse verhoging van de energietarieven wordt het voor het asiel onbetaalbaar. Maandelijks leggen we al meer dan 300 euro op tafel aan voorschotten, maar volgens onze leverancier mogen we ons verwachten aan een erg pittige afsluitfactuur. We houden het hier draaiende met enkel vrijwilligers en de weinige subsidies die we krijgen dekken niet eens de kosten voor de dierenarts.”

Hittekanonnen

Brenda zoekt voortdurend naar oplossingen, maar wijst meteen ook in de richting van structurele aanpassingen die nodig zijn. “We hebben enkele hittekanonnen maar die hebben geen thermostaatfunctie”, gaat ze verder.

“Het is dus niet mogelijk om die permanent te laten branden. Daarnaast hebben we het ook geprobeerd met toestellen op butaanflessen. Helaas werken die niet meer als de temperatuur onder nul zakt en zelfs al zouden die werken, kost het ons 20 euro per dag. Onbetaalbaar voor een instelling als de onze. Nu hebben we enkele rode verwarmingslampen en elektrische vuurtjes maar dat gaat de energiekost nog verder de hoogte injagen. De honden samensteken leek ook een oplossing, alleen merkten we al snel dat ze gek werden van de stress. De enige echte oplossing is het isoleren van de gebouwen, maar daarvoor is helemaal geen geld.”

Pralines verkopen

Ondertussen blijft het asiel verder strijden door middel van acties en verkopen. “Kerstpakketten en pralines verkopen, het zijn dingen die samen met giften ons boven water houden”, sluit Brenda af. “Toch hoop ik dat we snel een concrete oplossing op lange termijn zullen vinden.”

Wie het asiel wil steunen, kan hiervoor terecht op de websitehttps://www.knuffelpootjes.be