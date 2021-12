Arturo zoekt dringend een warme mand

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Arturo, een lieve puber die in Roemenië letterlijk dood dreigt te vriezen.



“We kunnen niet anders dan een noodoproep doen voor deze knappe jongen”, aldus Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “Arturo woont op een kerkhof dicht bij de praktijk van onze dierenarts in Roemenië. Elke dag bezoekt een van onze vrijwilligers hem daar. Hij krijgt dan wat te eten en een knuffel.”

“Dat ging lange tijd goed, maar afgelopen nacht vroor het min negen graden. Toen de dierenarts midden in de nacht naar zijn praktijk trok voor een noodgeval, vond hij daar Arturo bibberend op de drempel.”

Noodopvang

Omdat de kliniek al overvol zit, kan Arturo daar niet blijven. “Hij mocht één nachtje in de operatiekamer slapen. Maar dat is geen permanente oplossing. Met zijn dunne vacht vriest hij binnen de kortste keren dood”, aldus een trieste Desiree.

“Hij is elf maanden oud, nog bijna een pup. Hij is lief, sociaal, aanhankelijk en komt overeen met andere honden. Zijn papierwerk is in orde. Ik zoek heel dringend een baasje voor hem. Of desnoods iemand die een paar maanden noodopvang kan voorzien. Als we hem maar uit de koude krijgen”, besluit ze.

(AN)