Artistieke belevingsruimte van designkranenproducent Aqualex geopend in Knokke

Op wereldwaterdag 22 maart opende Aqualex, de specialist en innovatieve designwaterkranen – aan de Kustlaan in Knokke een belevingsruimte waar design, techniek, fotografie en kunst hand in hand gaan.

Met onder meer burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) en federaal vice-premier en minister voor de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had Aqualex heel wat schoon volk uitgenodigd voor de opening van haar concept store of ‘belevingsruimte’ langs de Kustlaan in Knokke.

Het gaat dan ook om een bijzonder ambitieus nieuw project van Aqualex. Het in Deerlijk gevestigde bedrijf werd in 2010 opgericht door huidig CEO Alexander Vanlerberghe en specialiseert zich in het produceren en verkopen van innovatieve drinkwatersystemen waarbij leidingwater gefilterd wordt en gekoeld, bruisend of heet uit de kraan komt. Gaandeweg werd verfijning en design steeds belangrijker, in die mate dat de waterkranen designobjecten op zich zijn geworden. Het bedrijf telt vandaag meer dan 80 medewerkers en levert zowel aan bedrijven en particulieren als aan horeca, onderwijs-, zorg- en overheidsinstellingen.

Met de gloednieuwe concept store in Knokke wil Aqualex nu nog sterken benadrukken hoe belangrijk verfijning en design zijn. “We zijn toonaangevend met onze producten dankzij onze creativiteit en innovatie. Om die reden voelen we ons dan ook heel erg verbonden met kunst en de kunstwereld. Daarom werken we hier samen met innoverende kunstenaars om zo samen een unieke beleving te creëren”, vertelde Alexander Vanlerberghe tijdens de feestelijke opening.”

Voor het artistieke luik van het project werd graficus en kunstkenner Lieselot Vandecappelle uit Kortrijk aangetrokken als curator. Het resultaat is een bijzondere collectie met limited edition design- en kunstobjecten, waarvan sommige ook te koop zullen aangeboden worden. Daarnaast zijn er ook objecten van bekende kunstenaars die worden uitgeleend door privéverzamelaars en kunstgalerijen. In de concept store kun je onder meer het werk van Koen van den Broek en Tom Van Puyvelde ontdekken. Ook de glassculpturen van Dylan Martinez zijn er te bewonderen net als een tiental kleinere werkjes van Hiroshi Sugimoto. Er is één rode draad: alles staat in het teken van water. Ook ecologisch bewustzijn is bijzonder belangrijk voor Aqualex: het bedrijf ziet het als haar ultieme ambitie om in plastic gebotteld water uit de wereld te helpen.

De inrichting van de concept store werd vormgegeven door Creatief Bureau Maister uit Roeselare. Het resultaat, met elkaar opvolgende koepels en bijzonder lichtelementen, mag best verbluffend genoemd worden.

Tijdens de officiële opening werd ook nog een exclusieve creatie onthuld. De Italiaanse designer Andres Trenker ontwikkelde speciaal voor Knokke-Heist een unieke karaf waarvan het sierlijke design gebaseerd is op parameters zoals de temperatuur, de hoogte en de pH-waarde van het leidingwater. De eerste exemplaren van de karaf, die ook in de concept store zal te koop zijn, werden geschonken aan burgemeester De Groote en minister Van Quickenborne.