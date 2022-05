Artiest Tom Meert kan vier maanden niet optreden en maakt nu tijd vrij om te schilderen

Het zit goochelaar, vuurspuwer, stadsartiest, papa van twee en bekende Heulenaar Tom Meert niet mee. Na twee jaar zonder optredens tijdens de coronapandemie zit hij nu vier maanden thuis om te herstellen van een zware operatie aan zijn schouder.

Maar Tom is er de man niet naar om zijn hoofd te laten hangen. Tijdens zijn revalidatie verzint hij nieuwe goocheltrucs én leert hij zichzelf schilderen en tekenen met zijn linkerhand.

“Leef ten volle, laat af en toe je verplichtingen eens los, maak tijd voor je gezin, geniet”, met zijn nieuw ontdekte talent voor schilder- en tekenkunst wil Tom een duidelijke boodschap verspreiden.

“Al te vaak zijn we in tweestrijd, moeten we kiezen tussen werk en verplichtingen en ons gezin. We slepen allemaal een volle rugzak met verantwoordelijkheden mee. Prop die niet te vol en doe hem af en toe eens af, dat wil ik overbrengen met mijn werk.”

Verveling verdrijven

Nochtans is Tom zelf een bezige bij. Of in normale omstandigheden dan toch. Sinds een maand en nog tot 31 juli moet hij immers revalideren van een zware operatie aan zijn schouder. “Mijn hoofdberoep is fysiek erg zwaar en de pees in mijn schouder is volledig afgescheurd”, legt Tom uit.

“Een pijnlijke ervaring, maar gelukkig kan ik goed tegen pijn. Waar ik minder goed tegen kan, is niets doen. (lacht) Heel frustrerend natuurlijk dat ik mij net nu vier maanden moet zitten vervelen, na twee jaar van stilstand door de pandemie. Maar ik probeer altijd positief te blijven.”

Die verveling probeerde hij al te verdrijven met diverse initiatieven. Zoals het bouwen van grote Legoprojecten: “Op dit moment werk ik aan het kasteel van Harry Potter.” Het vertalen van goocheltrucs: “Die lagen al maanden op mijn bureau te verstoffen.” Het overwegen van een carrière in comedy: “Maar die is echt nog heel ver weg.” En het ontwerpen van nieuwe shows: “Als stadsartiest heb ik iets heel leuk ontwikkeld waarbij ik op stap ga met valiezen vol goocheltrucs, écht tof!”

Schilderen met linkerhand

Maar de boeiendste ontdekking moet toch zijn liefde voor schilderen en tekenen zijn. “Als kind had ik geen enkel schriftje waar niet minstens één stripverhaal in getekend was. Het heeft dus altijd in mij gezeten, nu heeft het gewoon de tijd om eruit te komen”, aldus Tom.

Zijn werken maakt hij met zijn linkerhand. Zijn rechterhand kan hij immers amper gebruiken. “Daar ben ik nu echt wel handig in geworden. (lacht) Mijn werken zijn eigenlijk vrij duister. Ik lucht mijn hart op het doek. Ik zet muziek op en eens ik begin, moet het werk ook afgemaakt worden. Desnoods doe ik verder tot een stuk in de nacht.”

Wie de knappe trucs en spectaculaire shows van goochelaar Tom al mist, hoeft niet te wanhopen. Er komt geen carrièrewissel. “Zodra het kan, wil ik weer op een podium staan”, klinkt het overtuigd. “Op Sinksen zal dat nog te vroeg zijn. Héél misschien komt er wel nog een tentoonstelling van mijn werken, maar goochelaar Tom komt zeker terug!”, besluit Tom enthousiast.

Info: www.goochelaartom.be