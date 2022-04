Arthur en Céderic openen op 15 april Oud Gemeentehuis: “Verliefd op deze locatie”

Arthur Dewaele en Céderic Molly openen op vrijdag 15 april de deuren van café Oud Gemeentehuis in het centrum van Deerlijk. “Er is nog heel wat werk aan de winkel maar we zitten op schema”, klinkt het enthousiast.

Arthur Dewaele (25) uit Vichte en Céderic Molly (23) uit Waregem stammen beiden uit een bakkersfamilie. “Vooraleer de pa van Céderic een eigen zaak opstartte in Waregem, heeft hij nog stage gelopen bij ons in de bakkerij in Vichte”, start Arthur zijn verhaal. “Onze ouders zijn al jarenlang vrienden en hetzelfde kan eigenlijk van Céderic en mij gezegd worden. Naast onze dagelijkse job zijn we samen al geruime tijd in de horeca actief. Zo werkten we samen al voor verschillende horecaprojecten van Laurent Van Parys en Maxim Declercq uit Waregem.”

Bruine kroeg

“We startten een vijftal jaren geleden in de winterbar Der Tiroler op de site van Renson en deden ook de nodige ervaring op in tal van zomerbars. Stilaan koesterden we ook de droom om een eigen zaak uit de grond te stampen. Vorig jaar zijn we beginnen uitkijken naar iets geschikt om over te nemen. De zoektocht leverde aanvankelijk maar weinig op, maar toen we hoorden dat Frederic Windels en Brecht Vandenborre de nieuwe eigenaars waren geworden van het Oud Gemeentehuis en iemand zochten om de zaak te runnen, ging de bal pas goed aan het rollen…”

“We waren meteen verliefd op het gebouw en de locatie”, gaat Céderic verder. “Het is een heel mooi gebouw in eclectische stijl dat blijkbaar sinds 2009 is erkend als bouwkundig erfgoed. Van 1830 tot 1940 deed het gebouw dienst als gemeentehuis. Het was daarna gedurende vele jaren een café en maakte enkele naamswijzigingen mee: De Kroon, Oud Gemeentehuis… De laatste horeca-activiteit die er plaatsvond, was een pop-upcafé (van Steven Vansteenkiste en Leen Steeland die nu De Statie uitbaten, red.). Het pand stond de jongste jaren leeg en dat vonden wij eigenlijk wat vreemd want het gebouw heeft heel wat troeven.”

“Het is de bedoeling om in café Oud Gemeentehuis mensen samen te brengen in de authentieke sfeer van de bruine kroeg. Het is vooral onze bedoeling om een gezellige en ongedwongen sfeer te creëren. Iedereen moet zich hier welkom voelen om een pint te komen pakken en een babbeltje te slaan met vrienden of kennissen. Het authentieke en volkse karakter voeren we hoog in het vaandel.”

Barbiershop

“Op de eerste verdieping komt er een Hidden Town Hall. Zeg maar een polyvalente ruimte die we verhuren en totaalbeleving nastreven volledig op maat van de klant. Alles is bespreekbaar voor een leuk feestje of een bijeenkomst. Daaraan palend krijgt Freds’ Barbershop van Frederic Dupont, die vroeger actief was in Beveren-Leie, een onderkomen. Dat wordt ‘an authentic Barbershop in an old retro setting with a soul’…”

Het pand ondergaat momenteel een ingrijpende metamorfose. Aan de buitenkant blijft, het uitzicht van de gevel, behalve wat noodzakelijke opfrissingen, onaangeroerd. Binnenin worden de bestaande ruimtes behouden en worden ze in een authentiek en charmant kleedje gestoken. “Het is de bedoeling dat we 7 dagen op 7 open zullen zijn: tijdens de weekdagen vanaf 15 uur en op zaterdag en zondag vanaf 10 uur. Er is al heel wat werk verricht maar er staat nog een en ander op het programma. Vrijdag 15 april kan niet snel genoeg komen. We staan te popelen om er tegenaan te gaan”, klinkt het overtuigd bij de enthousiaste jonge ondernemers. (Rik Devos)