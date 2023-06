Arthur Defour (13) hielp mee brand blussen in Brugge: “Ik trok meteen mijn hemd uit”

De 13-jarige Arthur Defour hielp zondagavond de brand blussen die even voor 18 uur uitbrak in een huis in de Veldstraat in Sint-Michiels. “Ik trok mijn nieuwe hemd uit en schoot meteen in actie”, aldus de jongeman, die in opleiding is bij de jeugdbrandweer.

Arthur, zoon van Olivier Defour en Barbara Verplancke, was zondagavond rond 18.15 uur op weg met zijn fiets toen hij plots een rookgeur waarnam. “Ik kwam van bij mijn oma en opa en was op de terugweg naar huis. Ik rook iets verbrand en dacht meteen aan brand. Toen ik een rookpluim zag, ben ik er snel naartoe gefietst”, begint Arthur, die op 1 juli 14 jaar wordt.

“Ik zag dat de brandweer al bezig was en heb meteen gevraagd waar ik kon helpen. Ik had een nieuw hemd aan en heb dat eerst uitgetrokken. Het eerste wat ik mocht doen, was mee helpen de voeding aanleggen voor de pompwagen. De eerste twee putten gingen evenwel niet open. Daarna mocht ik helpen met allerhande klussen, al zat zelf blussen er uiteraard niet in voor mij. Om 22.15 uur ben ik naar huis gegaan. Ik wilde nog langer blijven, maar ik mocht niet van mijn ouders, omdat ik ’s anderdaags naar school moest.”

De jongen is heel blij dat hij een handje kon helpen. “Bij de brandweer kan ik mensen helpen en dat is een van de redenen waarom ik brandweerman wil worden. Al zou ik dat liefst combineren met een job in de bouw. Daarom zal ik in het derde middelbaar ook de richting bouw studeren aan het VTI in Brugge. Mijn papa Olivier werkt ook in de bouw, vandaar mijn interesse om ook die weg op te gaan. Maar ook de brandweer zit in de familie. Onder meer mijn opa Patrick Defour, die 13 jaar geleden overleden is en die ik dus nooit gekend heb, was actief bij de brandweer. Zijn oude helm staat op de schouw.”

Levensbelangrijk

De jonge Bruggeling startte onlangs met een opleiding bij de jeugdbrandweer. “Pas als je 13 jaar bent, kun je je aansluiten bij de jeugdbrandweer. In april en mei heb ik proeven afgelegd. Ongeveer om de twee weken krijgen we op zondagochtend opleiding bij de brandweer in Torhout. We krijgen ook praktijkoefeningen, maar op interventie mogen we uiteraard nog niet mee. Wat ik zondagavond meemaakte, was dan ook vrij uniek.”

“De brand liet toch wel een diepe indruk bij mij na. Ik had medelijden met de bewoners van de woningbrand. Maar ik heb het ook aan de heer des huizes gezegd: jullie mogen blij zijn dat jullie er levend zijn uitgeraakt. Ik zou dan ook graag afsluiten met een levensbelangrijk advies: als het brand, breng dan enkel jezelf en je gezin in veiligheid en laat alle spullen liggen. Je weet nooit hoe snel een brand je kan overmeesteren”, besluit de jonge brandweerman in spe.”

