Arthur Corbanie uit Tielt start drukke zomer op Tomorrowland met groots Red Bull-project

Na een onvergetelijke winter belooft ook de zomer fenomenaal te worden voor Tieltenaar Arthur Corbanie. De laatste decoratie van zijn Wünderbar lijkt nog maar net opgeborgen te zijn, maar hij heeft alweer nieuwe dromen klaar. “Over zes maanden wil ik mijn eigen event agency lanceren. Maar eerst ga ik aan de slag op Tomorrowland… én leg ik mijn laatste examens af.”

Arthur Corbanie (23) uit Tielt lijkt niet te kunnen stilzitten. Vorige winter lanceerde hij met de Wünderbar een pop-up winterbar, wat hem deed inzien dat hij graag iets wil doen in de evenementensector. Op dit moment staat hij voor drie weken op Tomorrowland, meer bepaald camping Dreamville. “Ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen”, blijft Arthur geheimzinnig, “maar het komt erop neer dat ik op zelfstandige basis een groot project mag coördineren, samen met Red Bull. Het wordt sowieso fantastisch en een project waarmee ik me echt wel zal kunnen bewijzen. Ik heb er dan ook heel veel zin in.”

Eigen event agency

Arthur liep dit jaar stage bij Asger De Loof, co-founder van zomerbar Gazon in Gent. “Daar kreeg ik de smaak voor het organiseren van privé-evenementen helemaal te pakken en Asger ziet me daar ook echt wel in verdergaan. Zo heeft hij me aanbevolen bij Tomorrowland. Dat zal straks mooi op mijn portfolio staan, als ik mijn eigen event agency lanceer. Over zes maanden wil ik als zelfstandige aan de slag gaan en bijvoorbeeld ondersteuning gaan geven aan festivals en grote publieke evenementen. Tegen die tijd wil ik mijn sociale media, website en portfolio volledig uitgebouwd hebben. Hopelijk vloeien er ook nog nieuwe projecten voort uit mijn werk bij Tomorrowland.”

“Hopelijk vloeien er ook nog nieuwe projecten voort uit mijn werk bij Tomorrowland”

Het afgelopen jaar deed Arthur in elk geval al veel ervaring op met zijn Wünderbar. Daarvan komt alvast een tweede editie. “Het was absoluut een fantastisch jaar en intussen hebben we rond Wünderbar een grote equipe en entourage gebouwd. We willen de grootste après-skibar van West-Vlaanderen worden, dus van 4 november tot 14 februari gaan we er weer tegenaan, met hetzelfde concept, op dezelfde locatie, met partner Cosy & Trendy maar ook met méér decoratie en afwerking en nog grotere namen. We willen de sfeer en ambiance naar een nog hoger niveau tillen.”

Doorbijten

Tussen alle organisatie door moet Arthur zich nog door schoolse taken en herexamens worstelen. “Door Wünderbar was er te weinig tijd om alle examens en taken tot een goed einde te brengen, dus het wordt nu flink doorwerken en doorbijten om mijn droom te realiseren. Ik draai tussendoor immers ook nog als dj Triple-R. Maar ik voel dat ik een ondernemer ben in hart en nieren. Ik hou van de gezonde stress die zo’n project met zich meebrengt. In zulke dingen kan je je tanden zetten, iets moois opbouwen en er daarna op terugblikken. Mijn passie ligt echt bij evenementen.” (LDW)