Arthur Corbanie (24) maakt zich op voor derde Wünderbar: “Ik geniet van de spanning van het organiseren”

In november verschijnt op Industriepark Noord in Tielt voor het derde jaar op rij de Wünderbar. Tieltenaar Arthur Corbanie stampte het project in 2021 uit de grond, om zo een kinderdroom waar te maken: in de evenementensector aan de slag gaan. Intussen is zijn droom helemaal werkelijkheid geworden.

Arthur Corbanie is pas 24, maar heeft al enkele mooie projecten op zijn naam staan. Zo bood hij deze zomer een activatieproject van Redbull op Tomorrowland aan, kon je hem vinden achter de schermen van foodtruckfestival Gent Smaakt, bij Rock Werchter en op de grote familiedag van Katoennatie. Intussen werkt hij hard aan een nieuwe editie van zijn eerste kindje: pop-upbar Wünderbar.

Wanneer ontdekte je eigenlijk dat de evenementensector iets voor jou was?

“Eigenlijk al heel vroeg, al heb ik eerst maatschappelijke veiligheid gestudeerd. Ik draaide toen al als dj in cafés, zat in het nachtleven en ook het horecasegment. Vroeger heb ik met een groep vrienden ook een jeugdhuis uitgebaat, dus ik ben altijd wel door events geprikkeld geweest. Maar toen ik een opleiding moest kiezen, twijfelde ik of er wel een toekomst lag in die sector. Daarom maakte ik dus eerst een andere keuze, want ik zag het ook wel zitten om bij de politie te gaan. Uiteindelijk deed ik mijn afstudeerstage bij de dienst Toerisme in Oostende, die ook veel mooie evenementen organiseert. Daar werd de passie weer aangewakkerd.”

“Ik ging dat jaar ook op Erasmus en in het buitenland heb ik veel nagedacht over het leven en wat ik ervan wilde maken. Toen besliste ik: doe wat je graag doet, het leven is al kort genoeg. Maar toen brak corona uit en daar heeft de evenementensector erg zwaar onder geleden. Toch ben ik ervoor gegaan en heb ik me in de Arteveldehogeschool ingeschreven voor een verkort traject events & projects, terwijl corona nog in volle gang was. Een interessante opleiding, maar wel een beetje schools.”

Dus besliste je om de theorie maar meteen in de praktijk om te zetten.

“Ik wilde inderdaad meteen al iets gaan starten en in de zoektocht naar een partner voor een pop-upbar ben ik Mathijs Vanbruaene opnieuw tegengekomen. Ik kende hem al van het nachtleven. Toen ging ik veel draaien als dj en hij deed de verhuur van licht en geluid. We zijn aan de praat geraakt en zo is het idee gegroeid. We wilden eigenlijk eerst voor een zomerbar gaan, maar die is uiteindelijk uitgedraaid op een winterbar. We houden van de après-skisfeer.”

Een ondernemende beslissing. Heeft dat altijd al in jou gezeten?

“Ik vermoed van wel, maar ik kom dan ook uit een ondernemend gezin. Mijn beide ouders zijn zelfstandig, zo is het met de paplepel meegegeven. Daarnaast ben ik ook wel een durver. Even het verstand op nul en springen, maar toch ook weer niet helemaal. Het gaat om berekende risico’s nemen.”

“Gelukkig zet mijn vriendin me soms weer met beide voeten op de grond”

“We zijn nu drie jaar verder en ik doe wat ik echt graag wil doen. Soms moet ik wel nog eens geremd worden in mijn enthousiasme. Gelukkig zet mijn vriendin me dan weer met beide voeten op de grond. Ze herinnert me er regelmatig aan dat je niet kunt lopen voor je kunt stappen. Sowieso is het erg belangrijk om de juiste mensen rond je te hebben, en met mijn ouders en vriendin heb ik dat geluk wel. Je leert ook door ervaring. Zo durf ik nu al meer op mijn strepen te staan.”

Straks staat Wünderbar 3.0 klaar. Zijn er dingen anders?

“Elk jaar verbeter je jezelf. Ik vind het dan ook belangrijk om te blijven innoveren. Het concept blijft in grote lijnen wel hetzelfde, maar zal dit jaar niet in een tentchalet plaatsvinden. We gaan voor een authentieke almhut van hout, wat de sfeer en beleving nóg specialer moet maken. Daarnaast investeren we weer in licht en geluid, kerstversiering en hout. Wie bij ons binnenkomt, moet vergeten dat hij in Tielt is, maar denken dat hij de Franse Alpen in wordt gekatapulteerd.”

“We blijven op vrijdag en zaterdag met artiesten werken, ook internationale dit jaar. Ook de locatie blijft dezelfde. We zijn Cosy & Trendy erg dankbaar dat het ook dit jaar kan op hun terrein. Daarnaast komen er kleine veranderingen, zo krijgt de Wünderplatz een houten chaletje waarin we zelf iets te eten zullen aanbieden.”

Waarvan geniet je zelf het meest, bij de Wünderbar?

“De spanning van het plannen en tijdens de opbouw je project werkelijkheid zien worden. Maar eens de bar open is, toch het feit dat de bar volloopt met mensen uit zoveel verschillende steden. Dat moment waarop een artiest de mensen in de tent allemaal meekrijgt… Dan trek ik me even terug om te genieten. Daarnaast zijn de mensen die in de Wünderbar werken intussen ook vrienden van elkaar. Er heerst een toffe sfeer, daarvoor ben ik erg dankbaar.”

De Wünderbar opent de deuren vanaf vrijdag 3 november.