Arthur (5) proeft geroosterde krekel in provinciedomein De Gavers: “Beetje rare smaak maar wel lekker”

Zondag sloot het provinciedomein De Gavers in Harelbeke het ‘2.000-soortenjaar’ af met het gratis evenement ‘De Gavers Uitgepluisd’. Er stonden heel wat activiteiten op het programma, waaronder op zoek gaan naar allerlei insecten (en proeven!), het spotten van de big 5 op de Gaverplas (aalscholver, blauwe reiger, wilde eend, meerkoet en knobbelzwaan) of een initiatie snorkelen proberen.

Insecten eten

Tine en Arthur proefden geroosterde krekels bij Lies Hackelbracht van TOR Royal, een Harelbeeks bedrijf dat eetbare insecten kweekt, promoot, koopt en verkoopt. “Insecten zijn zeer voedzaam en zitten vol proteïnen. Ik toon ook aan dat je niet moet bang zijn van insecten”, duidt Lies. Arthur (5) wilde wat graag een geroosterde krekel proeven. “Het heeft een klein beetje een rare smaak maar het is wel lekker”, zegt Arthur.

Emy, Ise en Julie waagden zich aan snorkelen

Emy, Ise en Julie waagden zich aan snorkelen onder leiding van instructeur Ken Roetynck van de Dukduvels Kortrijk. “We zaten een halfuurtje in het water. Het viel op dat het redelijk helder was op sommige plaatsen. De diertjes waren zeer zichtbaar”, luidt het.

Wout en Warre maakten hun eigen insectenhotel

Het provinciedomein De Gavers ging het afgelopen jaar samen met Natuurpunt Gaverstreke op zoek naar alles wat leeft en beweegt in het domein: van vlinders tot pissebedden, van vleermuizen tot paddenstoelen. Op deze manier kan de biodiversiteit in kaart gebracht worden. Dankzij het onderzoek werden maar liefst 170 zeldzame soorten op het domein gevonden. De teller staat momenteel op 2.284 waargenomen soorten. Nummer 2.000 was het Roomvleklieveheersbeestje.

De workshop ‘Zelf Insectenhotel maken’ had succes. “We kregen een metalen doos die we zelf mochten versieren en opvullen met stokjes hout, takken, gras en aarde. Daarin kunnen de insecten een nest maken en leven”, zeggen de broers Wout en Warre. “Het was leuk om te doen en we helpen de natuur.”