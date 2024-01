Arsène Vroman en Marina Soens vieren briljanten huwelijksjubileum

De briljanten huwelijksverjaardag van Arsène Vroman en Marina Soens (beiden 86) ging niet zomaar voorbij. Er was een leuke verrassing voor het koppel, met een ontvangst in huis Mulle de Terschueren en een familiefeest in feestzaal Shamrock in Tielt. Arsène en Marina stapten op 9 januari 1959 in het huwelijksbootje in Tielt.

Arsène werkte in de bouw en bij de firma Bekaert, Marina was huisvrouw. “Ik liet mij vertellen dat mijn mémé en pépé elkaar leerden kennen in café De Rozenboom”, vertelt kleindochter Lisa Bogaert. “De ouders van Arsène hielden dit café open en voor mijn pépé is het wel leuk dat hij uitgerekend daar de liefde van zijn leven tegenkwam. Ze trouwden en gingen wonen in Schuiferskapelle.” Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen; twee zonen en twee dochters. Ondertussen zijn er al tien kleinkinderen en zestien achterkleinkinderen. Het koppel woont nu aan de Bruwaenestraat in Tielt. “Hun jubileumfeest werd een verrassing. We maakten mémé en pépé wijs dat ze op zaterdag 13 januari werden uitgenodigd naar huis Mulle de Terschueren voor een leuke fotoschoot. Mémé was boos dat ze geen uitnodiging gekregen had van het stadsbestuur voor een officiële ontvangst. Een ontvangst was er natuurlijk wel, maar geen fotoshoot. Pépé is nog altijd een grote vinkenliefhebber en mémé gaat graag naar de wekelijkse markt.” (NS/foto WME)