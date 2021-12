Arsenaalstraat opgeschrikt door granaataanslag, die afrekening binnen motorbende Sin Miedo blijkt: “Dit fenomeen is voor ons compleet nieuw”

Maandagavond werden de bewoners van de Arsenaalstraat opgeschrikt door een gigantische knal. Geen vandalenstreek, zo bleek, maar een granaataanslag. Een direct gevolg van een intern conflict binnen de Nederlandse motorbende Sin Miedo. Niemand raakte gewond, al zit de schrik er wel stevig in.

Een knal van jewelste, gierende banden, tot op de tanden gewapende politieagenten en ontmijningsdienst DOVO. De Arsenaalstraat, een kleine straat verborgen aan de zijkant van het cultureel centrum, leek maandagavond even een oorlogszone. Politieagenten uit Ieper kwamen, machinegeweer in de aanslag, hun collega’s van Grensleie bijstaan. Snel was duidelijk dat het een delicate zaak betrof. Maar voor meer informatie was het wachten tot dinsdag. Dan pas communiceerde het parket dat de knal afkomstig was van een granaat die naar de voordeur van een woning in de Arsenaalstraat werd gegooid. De schade bleef beperkt tot de woning, niemand raakte gewond en er werden geen arrestaties uitgevoerd. Een conflict binnen een motorbende zou aan de basis van het voorval liggen, verder zou er niet meer worden gecommuniceerd over de zaak.

Omerta

In geen tijd werd gekeken in de richting van de Outlaws en de Hells Angels, twee motorclubs die al jarenlang in een vete zijn verwikkeld. In 2009 kwam het op die manier tot een schietpartij aan het clubhuis van de Outlaws in Aalbeke. Maar noch de Outlaws, noch de Helss Angels hadden iets met het voorval te maken, zo bleek. Integendeel, het zou gaan om een intern conflict bij Sin Miedo, een relatief nieuwe club, met hoofdkwartier in Nederland. Sin Miedo is anders dan de ‘1 procent-clubs’, want het profileert zich niet als motorclub, maar als ‘Brotherhood’. Heel wat leden hebben niet eens een motor. Op die manier kon Sin Miedo in het recente verleden de strenge wetgeving rond motorclubs in Nederland omzeilen, en slaagden ze erin om ook in België een hun voet tussen de deur te krijgen. Ondertussen kregen verschillende leden van de Belgische vertakking al te maken met het gerecht. Zo moesten drie leden in september nog verschijnen voor de rechtbank nadat ze, met molotovcocktails in de koffer van hun wagen, door de politie werden onderschept. Een keiharde confrontatie met een andere motorbende kon op die manier ei zo na worden vermeden. Hoewel ze zichzelf dus niet als een motorclub omschrijven, hanteren ze wel dezelfde manier van werken, en hebben ze dezelfde gebruiken: discipline en gehoorzaamheid zijn aldus de norm.

“Het was zowat meteen duidelijk dat we hier met meer dan alleen maar vuurwerk te maken hadden”

In de Arsenaalstraat is Sin Miedo dan ook goed gekend. De geviseerde woning is immers de thuisbasis van een vijftiger die er samen met zijn gezin verblijft. De man stond ooit aan het hoofd van een afdeling van Sin Miedo, maar raakte in onmin met de interne hiërarchie. De granaataanslag zou dan ook een direct gevolg van dat dispuut zijn. De geviseerde man wil zich liever niet te veel uitspreken over het gebeuren. Deels om het onderzoek niet te hinderen, deels omdat de omerta binnen de wereld van de motorbendes nog steeds heilig is. Eerder gaf hij aan dat hij een vermoeden heeft wie er achter de aanslag zit, maar dat hij er verder geen uitspraken over wil doen. Zowel hijzelf als zijn gezin zijn erg onder de indruk. De schrik zit er goed in.

Geen doetjes

De gevel waartegen de granaat insloeg. (foto CL)

Eveneens onder de indruk van de aanslag zijn de bewoners van de Arsenaalstraat, die ongewild in een gewelddadig verhaal terechtgekomen zijn. Meer nog dan de verhakkelde voordeur van de getroffen woning is het vooral de ongekende agressie die voor de buren heel wat mentale sporen heeft nagelaten. “Dat was dus een granaat, we spreken hier al niet meer over een voetzoeker of een steen die ze door het raam hebben gegooid.” De overbuur bekomt nog steeds van het voorval. “We zaten tv te kijken toen we die enorme knal hoorden. Het was zowat meteen duidelijk dat we hier met meer dan alleen maar vuurwerk te maken hadden. Op zich kunnen we niet zeggen dat onze overburen probleemmensen zijn. Ze wonen hier iets langer dan twee jaar, zonder incidenten. De politie moet hier eigenlijk nooit komen en ze zijn steeds vriendelijk. Altijd een ‘hallo’ en ‘salut’, maar meer ook niet. Aan de andere kant, niemand met gezond verstand zou het in zijn of haar hoofd halen om er problemen mee te zoeken. Als je hier de moto’s zag staan of als ze met hun groep op het voetpad stonden, zag je meteen dat het geen doetjes waren. Of ik zelf schrik heb? Niet echt, want dergelijk geweld is meestal tegen iemand specifiek gericht. Aan de andere kant verhuizen we volgend jaar, dus dan kunnen we die situatie hier achter ons laten.”

Het gebeuren doet heel wat Menenaars met een wrang gevoel denken aan de bendeoorlog die Antwerpen teistert. Het gebruik van explosieven wordt er niet gemeden en soms vergissen de gangsters zich van woning, waardoor onschuldige burgers worden getroffen.

Menen niet machteloos

Ook burgemeester Eddy Lust schrok van het voorval, en is ontstemt over het bruut geweld dat tentoon werd gespreid. Al vult hij meteen aan dat hij niet van plan is Menen zomaar cadeau te geven aan gangsters. “Als men mij vraagt of we hier een concreet plan van aanpak hebben, dan moet ik helaas negatief antwoorden”, klinkt het. “Dit fenomeen is voor ons compleet nieuw en nog nooit werden we met zo een conflict geconfronteerd. Wil dat daarom zeggen dat we als stad machteloos staan? Helemaal niet! Enkele maanden terug volgden we een seminarie in Limburg. Dat ging toen over de aanpak van georganiseerde misdaad en ook motorbendes kwamen hierin voor. Onze Limburgse collega’s hebben in die materie een sterke kennis opgebouwd, door de voorvallen uit het verleden. Wij hebben ook enkele motorbendes in onze zone dus was het voor ons een waardevol leermoment. Hetgeen we daar hebben opgestoken, werd meegenomen in de opbouw van ons zonaal veiligheidsplan, maar natuurlijk dachten we er niet aan dat we plots met ontploffingen te maken zouden krijgen. Ik heb ondertussen de politiezone gevraagd hier de aandacht op te vestigen en heb hen ook om initiatief gevraagd. Onze politiemensen kennen het terrein als geen ander, dus hebben ze ook een heldere kijk op wat nu nog moet komen. Veel gaat ook afhangen van de analyses die door het Federale Parket worden gemaakt. Als burgemeester moet ik ook hun resultaten afwachten, want veel info kregen we tot op heden niet. Ik til erg zwaar aan wat maandagavond is voorgevallen en dit moet onder controle worden gehouden. Onze inwoners verdienen een stad waarin ze zich in alle veiligheid thuis kunnen voelen.”