Arrest Grondwettelijk Hof in Irandeal is “positief teken” voor familie Olivier Vandecasteele

Het arrest van het Grondwettelijk Hof – dat het beroep tegen de Irandeal heeft verworpen – is een “positief teken voor de familie” van Olivier Vandecasteele, de ngo-medewerk uit Oostduinkerke die intussen al meer dan een jaar vastzit in een Iraanse cel. “We moeten er nu alles aan doen om Olivier terug te krijgen”, zegt Olivier Van Steirtegem, vriend van Vandecasteele en woordvoerder voor de familie, in een reactie op het arrest.

“We bevinden ons nu in de situatie net na de goedkeuring vorige zomer”, zegt hij. Toen zette de Kamer van volksvertegenwoordigers het licht op groen voor het verdrag met Iran dat een gevangenenruil mogelijk moet maken. “Jammer genoeg zijn er wel zeven maanden verloren gegaan”, aldus Van Steirtegem.

We vrezen voor zijn gezondheid. Hij is er niet goed aan toe

De woordvoerder van de familie van de Belgische hulpverlener vraagt ook officieel aan de klagers die naar het Grondwettelijk Hof waren getrokken tegen de Irandeal, zoals de Iraanse verzetsraad NCRI, om “met de juridische nachtmerrie” te stoppen. “Het Grondwettelijk Hof heeft een zeer duidelijke beslissing genomen”, zegt hij.

De familie had op 20 januari voor het laatst contact met Vandecasteele. “We vrezen voor zijn gezondheid. Hij is er niet goed aan toe.”

Licht aan het einde van de tunnel?

Het Hof verwierp vrijdag het beroep tegen het verdrag, dat de overdracht van gevangenen tussen Iran en België regelt. Die Irandeal zou de vrijlating van Vandecasteele kunnen faciliteren. In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een – verijdelde – terreuraanslag in Parijs.

Het Hof stelde wel een voorwaarde: om het recht op leven van de slachtoffers van de verijdelde aanslag te verzekeren, moet de Belgische regering hen op de hoogte brengen van de overbrenging van de veroordeelde, zodat ze de wettigheid daarvan kunnen laten toetsen door een rechtbank.