Arnold en Sabine leggen wijngaard aan achter woonhuis

Het gaat goed met onze Belgische wijnen. Heel wat wijnen uit ons landje staan al op de wijnkaart van befaamde restaurants en/of behalen op internationale wijnconcours een uitmuntende score. In de Gentstraat 315b in Meulebeke, ten huize Arnold Wille en Sabine Gokelaere, wordt momenteel het Wijngoed Wille geboren.

Arnold Wille (63) was jarenlang vertrouwd met land- en tuinbouw. Ook de biologische vormen ervan schuwde hij niet. “De passie voor alles wat de natuur voortbrengt, zit diep in mij geworteld. De anderhalve hectare land achter ons woonhuis was dan ook het ideale perceel om met iets totaal nieuws van start te gaan”, zegt Arnold Wille. “Biljartvrienden raadden me aan om een wijngaard aan te leggen. Dat idee liet me niet meer los. Na een grondig bodemonderzoek van het terrein volgde ik eerst een basiscursus wijnbouw bij het NAC (het Nationaal Agrarisch Centrum). Daar werd mijn passie nog sterker aangewakkerd en besloot ik me in te schrijven voor de cursus wijnbouw bij Syntra. Gedurende 2,5 jaar volgde ik elke zaterdag de theoretische en praktische lessen. Het was een ware openbaring waarin ik volledig opging”, vertelt Arnold.

“Daarna werd in 2020 de eerste grote stap gezet en werden er wijnstokken aangeplant. Ik koos voor drie witte druivenrassen en een rode druivensoort. De Pinot Blanc is een sterk druivenras dat zorgt voor een wijn met klasse en karakter. De Chardonnay druif is één van de bekendste druiven en mag dan ook een internationaal druivenras genoemd worden. De druif weet zich goed aan te passen aan nieuwe omgevingen. De Auxerrois druif vertoont een groot verwantschap met de Pinot Blanc, het is een druivenras dat vooral gebruikt wordt als basiswijn bij het vervaardigen van mousserende wijnen.”

Vinificatie

“De Pinot Noir is wel de uitdaging. Het is een druif die moeilijk te cultiveren is, maar de wijn heeft een aantrekkelijke geur en een fijne smaak. Nu de pluk achter de rug is, gaan we straks over tot het persen van de druiven en daarna start het vinificatieproces. We zijn van plan om de wijn nu gedeeltelijk te laten rijpen op eiken vaten. Wat het model van de flessen betreft, daar zijn we nog niet helemaal uit. Ook aan het wijngoedlogo wordt er momenteel gewerkt zodat we straks een aantrekkelijk etiket op de flessen kunnen aanbrengen. Ondertussen blijft een constante controle over de geboorte van onze wijnen de boodschap. Wij doen alvast onze uiterste best om alles in optimale omstandigheden te laten verlopen en we koesteren het Frans spreekwoord ‘L’eau fait pleurer, le vin chanter’.”