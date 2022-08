Arnold en Lydie zijn zestig jaar getrouwd

Arnold Gheysen en Lydie Deman werden op het gemeentehuis in Ledegem ontvangen omdat ze zestig jaar getrouwd zijn. Het diamanten echtpaar uit de Rollegemkapelsestraat in Sint-Eloois-Winkel stapte op 20 juli 1962 in het huwelijksbootje.

Met Arnold Gheysen en Lydie Deman zijn twee bekende Winkelnaars zestig jaar getrouwd. Arnold werd geboren op 2 november 1935 als vierde uit een gezin van vijf kinderen. Arnold is een geboren en getogen Winkelnaar. Hij groeide op in de Gullegemsestraat en verhuisde later naar de Kortrijksestraat. Het kleuter- en lager onderwijs volgde hij in Sint-Eloois-Winkel. Vervolgens studeerde hij in het College in Izegem om daarna te starten met een lerarenopleiding in Torhout. Daar zou hij in 1954 zijn diploma behalen. Een vaste job zat er niet onmiddellijk in. Arnold snorde aanvankelijk met zijn bromfiets van de ene interim naar de andere. Na zijn legerdienst kon hij in 1958 aan de slag in het Oud Arsenaal in Sint-Eloois-Winkel, waar hij lesgaf aan het eerste leerjaar. Later zou hij ook voor de klas staan in het tweede, derde en vijfde leerjaar. In 1972 werd Arnold benoemd tot directeur van de jongensschool. Op dat ogenblik waren de voorbereidingen begonnen om het gemengd onderwijs te organiseren. In 1977 werd hij directeur van de vrije basisschool Sint-Elooi-Winkel. Hij is dan ook gekend bij heel wat Winkelnaars. In 1993 ging de schooldirecteur op pensioen. Arnold Gheysen ademt ook cultuur. Zo was hij secretaris van de harmonie, mede-oprichter van het Sint-Eligiuskoor en stond hij mee aan de wieg van de schaakclub De Torenwachters. Daarna was hij ook actief binnen de heemkundige kring Wynckel Capelle en voorzitter en secretaris van de plaatselijke Davidsfondsafdeling. Onlangs won hij voor zijn inzet binnen het plaatselijke cultuurleven de cultuurprijs 2022.

Jeugdbeweging

Achter elke sterke man, staat een sterke vrouw. Bij Arnold is dat Lydie. Zij is net als haar man een geboren en getogen Winkelnaar. Ze zag het levenslicht op 30 oktober 1938. Lydie bracht haar kinder- en jeugdjaren door in Sint-Eloois-Winkel, waar ze tot haar veertiende les volgde. Daarna trok ze voor drie jaar naar Kortrijk om er technisch onderwijs huishoudkunde te studeren. Na hun huwelijk zette Lydie zich ten volle in voor het gezin. De jubilarissen leerden elkaar kennen via de jeugdbeweging. Enkele jaren later stonden ze, op 20 juli 1962, voor burgemeester Robert Carton in het gemeentehuis van Sint-Eloois-Winkel. Een dag later volgde het kerkelijk huwelijk. Het paar reisde samen met een bevriend koppel naar Spanje op huwelijksreis en nestelde zich daarna langs de Rollegemkapelsestraat. Lydie en Arnold kregen samen twee dochters: Lies en Leen. Inmiddels zijn er ook twee kleinkinderen: Louisa en Andres.