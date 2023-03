Arno en Jacques Brel zijn verre neven

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oostende leverde een puik document af: de kwartierstraat van zanger Arno Hintjens die vorig jaar overleed. Zijn broer Peter kwam het in ontvangst nemen en was bijzonder verrast. Arno en hijzelf blijken verre familie te zijn van die andere grote chansonnier met West-Vlaamse roots, Jacques Brel.

“Het idee is eigenlijk twee jaar geleden in de pandemie ontstaan”, zegt Bernard Legrand die maanden opzoekingswerk deed en gegevens invoerde die leidden tot deze kwartierstaat. “In tegenstelling tot een stamboom, waarbij gezocht wordt naar de voorvaderen met broers en zussen, neven, nichten en hun verwanten, focust een kwartierstaat enkel op de voorvaderen. Dat betekent dat we starten bij de persoon zelf en zo teruggaan naar de 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders en zo verder. Visueel levert dat een waaier op.” Aan de kwartierstaat van Arno werd een jaar gewerkt: van het uitpluizen van aktes en archiefstukken tot het finale resultaat.”

zeven generaties

“Ik ben 7 generaties teruggegaan en dat is tot eind 1700. Het levert een mooi resultaat op. Maar ook de naam Hintjens intrigeerde ons. We dachten dat die uit Nederland kwam, maar dat klopt niet. Alle Hintjens situeren zich in Oostende, Bredene en Brugge tot in de jaren 1600”, zegt Bernard.

Jacques Brel. © Belga

Ook Wilfried Devoldere, algemeen voorzitter van Familiekunde Vlaanderen, wijst op het belang van het opzoekingswerk: “Hier werd mooi werk geleverd dat aandacht krijgt vanuit heel Vlaanderen.”

Overdonderd

“Ik ben overdonderd van hoe ver ze terug konden gaan”, zegt Peter Hintjens. “Ik vind het ongelofelijk en ga het nu eens op mijn gemak bekijken. Er is immers een mooie afdruk voor aan de muur, maar ook een handig naslagwerk met alle data en namen. Het is bijzonder interessant en het is zowel voor mijn als Arno’s kinderen boeiend.”

Voor Bernard was de overhandiging bijzonder: “We hadden dit graag aan Arno overhandigd, maar dit werk was pas klaar na zijn overlijden. Het blijft een eer het aan zijn broer te kunnen overhandigen, want het is ook zijn kwartierstaat.”

Aan de slag

Bij het Centrum voor Familiekunde zijn er 1,1 miljoen bidprentjes, 270.000 rouwbrieven en een archief van 3,1 miljoen namen. De bibliotheek bevat 16.000 werken. “Onze medewerkers geven graag een woordje uitleg en zetten mensen die opzoekingen willen doen met plezier op weg, maar kunnen niet voor iedereen de stamboom of kwartierstaat opstellen. Mensen zijn welkom in ons documentatiecentrum om zelf aan de slag te gaan”, zegt Bernard.

Het VVF in de Dr Colenstraat is 4 dagen per week open: op maandag en zaterdag van 19 tot 22.30 uur, op woensdag en zaterdag van 13 tot 17.30 uur en op dinsdagmiddag voor bezoekers met bijzondere vragen.

De jonge Arno. © Danny Willems