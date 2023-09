Arne en Mariline stappen van Izegem naar Nieuwpoort voor Kiekafobee

Wat begon als een sportieve uitdaging is voor Arne Margodt en Mariline Kyndt (beiden 29) uitgegroeid tot een fikse uitdaging voor het goede doel. De goede vrienden stappen op zondag 1 oktober van Izegem naar Nieuwpoort en willen daarbij de vzw Kiekafobee steunen, een organisatie die gezinnen met zieke kinderen een zorgeloze vakantie aan zee wil schenken.

Als we Arne en Mariline treffen hebben ze nog lichtjes last van de kwaaltjes die ze zondag bij een trainingstocht van 41 kilometer richting Wielsbeke en omstreken ondernamen. “Ik heb enkele blaren terwijl er bij Arne nog wat krampen opspelen”, glimlacht Mariline. “Maar we zijn van geen kleintje vervaard. Op onze tocht laten we ons daar zeker niet door tegenhouden. Sinds juni zijn we al een zestal keer op pad geweest om het juiste wandeltempo te vinden en om het aantal kilometers gestaag op te krikken.” Dat Mariline met Arne, die in Rumbeke woont, op stap gaat is gaandeweg gegroeid, want ze is eigenlijk een goede vriendin van zijn vrouw Ellen. “Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij op deze tocht zou mee gaan, maar ze is dit voorjaar bevallen en dit kwam voor haar nog te vroeg. Ik loop al twee jaar met het idee rond om een tocht naar zee te ondernemen. Arne wist daar uiteraard van en bood in juni aan om in de plaats van Ellen mee te stappen. Hij is in de loop der jaren overigens goed bevriend geraakt met mijn partner en is intussen ook peter van ons 2-jarig zoontje.”

Sportief

Aanvankelijk was de wandeltocht van 58 kilometer een puur sportief gegeven, maar na verloop van tijd ontstond het idee om er ook een goed doel aan te koppelen. “Ik ben dialyseverpleegkundige in AZ Delta en een collega vertelde me over het bestaan van de vzw Kiekafobee, die via zijn project Noctulica gezinnen van ernstig zieke kinderen de kans krijgen om met hen een vakantie aan zee door te brengen. Ik vond het zo’n mooi initiatief dat ik meteen besloot voor hen naar zee te stappen. Voor mij was het belangrijk dat het om een kleinschalig project ging, zodat ik zeker wist dat het ingezamelde geld goed besteed zou worden.” Ook Arne denkt er zo over. “We hebben beide zelf kindjes en hoorden recent ook van het verhaal van Rachèle Vervaeke, die aan een beenmergziekte lijdt en op zoek is naar een geschikte stamceldonor. We hebben ons meteen als donor geregistreerd, maar we wilden meteen ook iets voor andere zieke kinderen en hun gezin doen.”

Naar zee

Het blijkt eerder toeval dat de eindbestemming Nieuwpoort is. “Ik ken vooral die stad en Oostende als ik aan de zee denk”, lacht Mariline. “En dus dacht ik: laten we maar die kant uit stappen. Het blijkt 58 kilometer zijn, een flinke klus die we hopen in ongeveer tien uur te kunnen klaren. We starten om 6 uur ’s morgens in Izegem en trekken dan naar Handzame, waar we een tussenstop maken bij een vrijwilliger van de vzw. Van daar gaat het richting Diksmuide. Rond 13.30 uur willen we aan de IJzertoren aankomen. Daar kan iedereen die dat wil mee aansluiten bij ons en de resterende 27 kilometer richting zee afleggen. Voor wie die afstand nog wat te ver is zijn we van plan nog wat extra ‘instaphaltes’ in het leven te roepen.” Bedoeling is dat het duo ongeveer 6,5 kilometer per uur wandelt. “We hebben er op getraind en dat moet haalbaar zijn”, zegt Arne. “In de namiddag gaan we wat rustiger stappen zodat ook anderen mee kunnen. We zouden graag rond 17 uur in Nieuwpoort arriveren.”

Inzamelactie

De vrienden hopen dat ze een mooi bedrag voor de vzw kunnen inzamelen. “Wie ons wil steunen kan een bedrag naar keuze op ons rekeningnummer storten” vervolgt Arne. “Alle donaties gaan integraal naar Kiekafobee en worden overhandigd bij aankomst aan zee. Een extra stimulans voor ons om het einddoel te halen. Ik ben programmeur en ga ook nog een site over ons project maken. Het is ook de bedoeling dat je ons de dag zelf live zal kunnen volgen via de app Polarsteps.”

Wie Arne en Mariline wil steunen, kan een vrije gift doen op BE85 6513 1613 5406. Bedrijven kunnen dat doen op het aparte rekeningnummer BE69 7512 0498 4278 met de vermelding ‘wandelen naar zee voor Kiekafobee met Mariline en Arne’. Een betalingsbewijs kunnen ze verkrijgen door te mailen naar coordinator@kiekafobee.be.

Meer info op de Facebookpagina Naar Zee voor Kiekafobee.