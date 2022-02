Arne Crevits volgt Merlijn Lombaert op als jeugdconsulent: “In deze job vind ik elke dag nieuwe uitdagingen”

Op 7 maart volgt Arne Crevits, Merlijn Lombaert op als jeugdconsulent. Merlijn wordt op zijn beurt opbouwwerker in Kortemark. Arne woont met zijn vriendin in Lichtervelde waar hij momenteel nog de huidige jeugdconsulent is.

“De liefde voor het jeugdwerk vloeit voornamelijk uit mijn engagement als scoutsleider en later als structuurvrijwilliger bij Scouts en Gidsen Vlaanderen”, gaat Arne van start. “Na vijf jaar leiding te geven in de scouts van Koksijde nam ik de overstap naar de overkoepelende Gouwwerking Gouw Noordzee, waar ik drie jaar voorzitter was en nu adjunct gouwbeheerder ben.”

“Na mijn studies – Sport en Beweging aan Howest Brugge – was het voor mij wel duidelijk dat ik graag iets wou verder doen met organiseren van evenementen en mensen wil samenbrengen. Uitdagingen die ook bij de functie van jeugdconsulent komen kijken en mij erg aanspreken.”

Fulltime aan de slag

Arne was de laatste vier jaar jeugdconsulent in Lichtervelde, waar hij ondertussen samen met zijn vriendin een huis kocht. Tijdens de jaren jeugdconsulent in Lichtervelde had hij al geregeld contact met de jeugddienst van Kortemark in verband met gezamenlijke speelpleinactiviteiten of vormingen.

Ik kan zoveel energie en enthousiasme vinden bij jongeren

“De job doe ik nog steeds met volle plezier en enthousiasme. Het is een job waar ik dagelijks nieuwe uitdagingen in kan vinden en waarbij ik zoveel energie en enthousiasme kan vinden bij jongeren. Maar in Lichtervelde is deze functie uitgeschreven voor een 4/5de contract, in Kortemark kan ik fulltime aan de slag”, verduidelijkt Arne zijn overstap.

Vlotte overdracht

Arne neemt er de taak over van Merlijn Lombaert, die op zijn beurt opbouwwerker in Kortemark wordt. “Hij blijft dus in de organisatie, wat voordelen oplevert voor een vlotte overdracht en de mogelijkheid biedt om samen nog in overleg te gaan in functie van het jeugdbeleid.”

“Voor mij zal het belangrijk zijn om Kortemark eerst nog te leren kennen. Zeker hoe hun jeugdwerking in elkaar zit. Uit de gesprekken heb ik al gemerkt dat er heel sterk ingezet wordt op samenwerking tussen de verschillende vrijetijdsdiensten en op het organiseren van evenementen en het ontwikkelen van een breed aanbod.”

“Projecten waar ik zeker mijn tanden in zal kunnen zetten, zijn de organisatie van de buitenspeeldag en de komende speelpleinwerking in de paasvakantie en zomervakantie”, besluit Arne.