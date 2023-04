Arne Cools is opnieuw spilfiguur voor het goede doel

Voor de tweede keer leent Arne Cools zijn veelzijdige muzikale en organisatorische talent aan het goede doel. Op 16 april staat hij samen met tientallen anderen en verschillende lokale verenigingen op het podium van De Spil in Roeselare voor een benefietconcert ten voordele van vzw VOC Opstap.

Al jarenlang lid van de populaire partyband De Toâpe Geraapte waarmee hij door heel Vlaanderen, maar ook in het buitenland toert, deelnemer aan Belgiums Got Talent in 2021, opvoeder in de Broederschool en zaakvoerder van zijn eigen eventbureau voor muziek, sport, animatie en totaalconcepten Xboeken. Als het woord culturele en muzikale duizendpoot voor iemand past dan wel voor Arne Cools. Dit jaar zet hij opnieuw zijn schouders onder een sociocultureel project in De Spil.

Grote nood

“Vorig jaar bracht ik de verschillende projecten waar ik mee bezig ben al eens samen onder de noemer Spilfiguur. Toen ging de opbrengst naar Oekraïne. Het succes zorgde meteen voor een vervolg dit jaar. Het wordt een unieke samenwerking tussen De Toâpe Geraapte, Het koperkwintet Legia Brass, The Gitsy Streetband, Drumband StyX uit Ledegem en Vrede en Eendracht, de fanfare van Kachtem. Het wordt een show voor toeschouwers van zeven tot 77 jaar. Het concept en het draaiboek zit goed uitgewerkt in mijn hoofd. Het totaalbeeld zie ik eigenlijk alleen als enige. Samen repeteren met de ruim zestig deelnemers en verschillende verenigingen zit er niet in, maar ik ben ervan overtuigd dat alles uiteindelijk harmonisch zal samenkomen op het podium van De Spil.” Dit jaar gaat de opbrengst van de show integraal naar vzw VOC Opstap die zich inzet voor mensen met een ondersteuningsnood in hun vrije tijd met ontmoetingscentra in Roeselare en Tielt.

“De nood aan dergelijke initiatieven is groter dan de mensen denken”, legt Jan Degryse van VOC Opstap uit. “Dat bewijst het grote aantal jongeren die we bereiken met ons jeugdatelier, de babbeloevakantiewerking en onze ontmoetingscentra. Er is ook Pixel dat jongvolwassenen wil helpen om de brug te maken naar de reguliere vrijetijdsbeleving van volwassenen. We zijn blij met dit initiatief van Arne. Onze beperkte middelen gingen de voorbije jaren vooral naar het overeind houden van onze twee locaties. Er moest heel wat vernieuwd worden en het heeft ons heel veel gekost om elektriciteit en verwarming in orde te krijgen. Met de opbrengst van dit concert hopen we de aankleding wat te verfraaien. Nu bestaat ons interieur uit gekregen, maar vaak wankel meubilair. Ik hoop dat we eindelijk af kunnen geraken van onze ritten naar het containerpark met kapotte stoelen of doorgezeten zetels.” Spilfiguur van Arne Cools ten voordele van vzw VOC Opstap vindt plaats op zondag 16 april om 18 uur in CC De Spil. Tickets kosten 15 euro of 7,5 euro voor vrijetijdspashouders. (BCR)