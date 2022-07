Armoedetoets wordt uitgebreid in Oostende

Politieke beslissingen in Oostende over vier stedelijke departementen zullen voortaan onderworpen worden aan de armoedetoets. “We breiden de werking uit”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen).

De armoedetoets is een methode om (politieke) beslissingen te wikken en te wegen en na te gaan of ze nadelig zijn voor mensen in armoede. “We willen de effecten van die beslissingen zoveel mogelijk op voorhand inschatten en het advies ter harte nemen. Zo kunnen we ons stedelijk beleid afstemmen op de meest kwetsbare Oostendenaars”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen).

Oostende is vrij uniek in Vlaanderen, want de stad werkt voor die toets samen met verenigingen die het opnemen voor mensen in armoede : ATD Vierde Wereld, Welzijnsschakel Jakoeboe, Samen Divers en de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK). En er is was al een proefproject waarbij men die armoedetoets toepaste op de Uitpas en publiekswerking van de bibliotheek. Uit de ervaringen van deelnemers blijkt dat het werkt.

Verenigingen

Karlien Colombie van Samen Divers : “We hebben een vorming gegeven aan mensen van de bibliotheek. Daarnaast hebben we ook aanbevelingen gegeven over bijvoorbeeld het boetesysteem. Hen een mail sturen om te zeggen dat een boek moet binnengebracht worden, werkt niet want velen hebben geen mail. We stelden voor om voortaan een sms te sturen.”

Ook Adelin Verslype, voorzitter van BMLIK, duidt op het belang : “Wij pakten het grondig aan en namen gewoon het hele armoedebeleidsplan door. Er is onderzoek gebeurd en er werden aanpassingen doorgegeven. Belangrijk bij deze aanpak is dat we voorafgaand aan de beslissing betrokken worden.”

Schepen Natacha Waldmann wil verder gaan : “De armoedetoets gaan we ook toepassen op heel diverse domeinen. Van de aanleg van een plein tot de dienstverlening aan het loket. Dit najaar passen we de toets toe op acht nog te bepalen dossiers uit de departementen mens, ruimte, toegangspoort en ondersteunende diensten.”