Armand ‘Manten’ Beaucarne neemt afscheid van sloop- en graffitiwerk

De Kortrijkse bouwvakker Armand Beaucarne, veel beter gekend en bekend als ‘Manten’, neemt definitief afscheid van zijn grote liefdes: de sloophamer en sloopmachine. “Het doet pijn aan mijn hart, maar mijn lichaam wil niet zo goed meer mee en ik wil nog een beetje genieten van het leven.”

Armand Beaucarne (61) rolde al heel vroeg in de wereld van de sloop via zijn vader. “Ik hielp hem met zijn steekkar als hij op sloopsites bezig was. Je kon op de sloopsites altijd wel iets vinden dat kon gebruikt worden voor later, bijvoorbeeld nog goed materiaal voor je nieuw- of verbouw of zelfs om het te verkopen. Toen kon dat nog allemaal”, mijmert Armand, die na zijn middelbare studies een tijdje lang bij zijn vader bleef werken.

“Later ben ik begonnen bij Afbraakwerken Stadsbader Nicolas Harelbeke. Op twee zeer korte periodes na bij een andere baas, ben ik mijn huidige werkgever Nicolas jarenlang trouw gebleven.” Al snel kreeg Armand de bijnaam Manten. “Armand bekt niet zo goed als je iets moet brullen (lacht). Als je snel iets moet zeggen of een richtlijn geven, klinkt een korte ‘mantn’ veel krachtiger en beter, je mag de ‘e’ eigenlijk niet uitspreken (lacht).”

Een van de laatste werken die Manten deed was de sloop van het gebouw waar ooit Cinema De Gouden Lanteern huisde. “Ik vond daar nog een oud boek met historische foto’s. Ik heb dat aan de eigenaar gegeven”, vertelt Manten. “Enkele oude affiches met het programma en reclame voor films en voor producten heb ik gehouden als souvenir. Enkele verkocht ik op de rommelmarkt. De opbrengst was voor geschenkjes voor de kleinkinderen.”

Manten was hier

In zijn ruim 40-jarige loopbaan werkte de gedreven Manten op vele honderden sites in Vlaanderen en regio Kortrijk: onder meer ’t Pandreitje in Brugge, de GB op de Grote Markt in Kortrijk, Stokerij Dejans en firma Cheyns. Bijzonder leuk detail: Manten liet overal zijn handtekening achter met ‘Manten was hier’. “Ik ben misschien de eerste man in de grote regio die graffiti spoot (lacht). De mensen kenden mij wel, maar wisten niet dat ik het was of hadden een vermoeden. Ik heb overal een ‘tag’ gezet. Dat verdwijnt dan wel achter een muur of gevel, maar ik weet dat het er staat.”

Eerlang legt Manten zijn 13 kilo wegende boormachine neer. “Ik raak een beetje versleten: ik heb kapotte knieën en schouders en heb last van mijn heupen. Mijn rug wil ook niet altijd meer mee. Ik was bijna mijn hand kwijt en viel van een stelling. Het is welletjes geweest, want de fysiek is aan het verdwijnen, maar mijn hoofd is nog zeer goed (lacht). Het doet pijn aan mijn hart afscheid te nemen van mijn werk, maar ik wil nog een beetje genieten van het leven met de familie, de kinderen en de kleinkinderen.”

Redder van Papago

Manten werd nog iets beroemder toen de zijgevel van de kleding- en accessoireswinkel Papago in de Rijselsestraat instortte in 2015. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij toen enkele mensenlevens gered, maar Manten wil dat niet met zoveel woorden gezegd hebben.

“Wij waren aan het werk aan de overkant van de straat. ‘s Morgens had ik al verdachte rook gezien en een verzakking aan het pand Papago. Later hoorde ik de gevel kraken en zag dat de zijmuur bol begon te staan. Ik sloeg onmiddellijk alarm en waarschuwde de uitbater die de winkel openhield, dat iedereen buiten moest omdat er groot instortingsgevaar was. Ik wilde daar ook een vorklift weg. Een tijdje later kwam heel de zijmuur los en enkele uren later stortte een gedeelte van het dak in.”

“Zo zie je maar dat iedere afbraak, al was het de afbraak van het naastliggende pand, zijn eigen verhaal heeft”, besluit Armand. (Peter Van Herzeele)