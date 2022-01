Armand Del’haye en Miguelle Nevejan hebben knapste pen: Davidsfonds huldigt beste junior journalisten

Net als vorig jaar moest Davidsfonds Ieper ook deze keer op zoek gaan naar een alternatieve manier voor de proclamatie van de Junior Journalistwedstrijd. Armand Del’haye sleepte de eerste plaats in de wacht voor het basisonderwijs, Miguelle Nevejan won bij de eerste graad secundair.

In Ieper wordt het event Toast Literair van Davidsfonds al jaren gekoppeld aan de schrijfwedstrijd ‘Junior Journalist’ waar jong schrijverstalent een forum krijgt. Het thema van de schrijfwedstrijd was dit jaar ‘De wereld na 2030’. Maar liefst 317 kinderen van basisscholen uit onze regio namen deel en schreven een verhaal over het centrale thema. Voor de jury onder leiding van Annelies Druart en Heidi Walleghem was het een uiterst moeilijke oefening om een selectie te maken uit de beste inzendingen.

Vijftien verhalen haalden uiteindelijk de finale waarin de jury er uiteindelijk de vier beste uitkoos. In de categorie derde graad basisonderwijs behaalde Armand Del’haye met zijn spannende en meeslepende verhaal ‘Secret Agent 002 op missie in het jaar 2030’ de eerste prijs. Armand zit in klas 5A van de basisschool Lyceum-Heilige Familie in Ieper. De jury viel vooral voor het filmgehalte van het verhaal en de futuristische beschrijving van de setting. De tweede prijs werd gedeeld door twee verhalen die aan elkaar gewaagd waren: Gust Regheere uit basisschool Het Nestkastje in Dikkebus en Diarra Derycke uit klas 6 van de basisschool Sint-Michiels in Ieper. De derde prijs ging naar Lieselotte Bultinck uit klas 6 van de basisschool Immaculata in Ieper.

Beide verhalen werden ingezonden voor de nationale finale

Secundair onderwijs

Ruim 300 leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs kropen in hun pen. Uiteindelijk werden 17 verhalen weerhouden voor de finale. De laureaat in de categorie eerste graad secundair onderwijs was Miguelle Nevejan. Zij zit in het tweede jaar moderne talen & wetenschappen van het Lyceum in Ieper en schreef een bijzonder ontroerend verhaal met als titel ‘Ugari’. De jury had lof voor het taalgebruik en de vindingrijkheid van de jonge auteur. De tweede prijs was voor Justine Vaux, die ook in het tweede jaar moderne talen en wetenschappen zit van het Lyceum in Ieper. De derde prijs ging naar Lentel Victoor uit he tweede jaar Latijn van het Lyceum in Ieper. Zowel het verhaal van Armand Del’haye als van Miguelle Nevejan werd ingezonden om aan de nationale finale deel te nemen.