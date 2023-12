Ark van Zarren van Elsje Helewaut stopt eind april en maakt plaats voor luxeflats

De decoratiewinkel Ark van Zarren, uitgebaat door Elsje Helewaut en Chery Derycke, houdt uitverkoop om eind april volgend jaar de deuren voorgoed te sluiten. “Het gebouw hier aan de Dijver is verkocht aan een projectontwikkelaar die er vijf luxeflats zal realiseren”, zegt Chery Derycke.

Na maar liefst 32 jaar activiteit als handelaars in de Brugse binnenstad, stoppen Elsje Helewaut (62) en Chery Derycke (64) eind april volgend jaar als uitbaters van hun decoratie- en antiekzaak De Ark van Zarren. Elsje was jarenlang – en is nog altijd – actief als frontvrouw bij de band Elisa Waut, waar haar man Chery bassist was.

“Wij zijn eerst 25 jaar actief geweest in de Zuidzandstraat, waar we veertien jaar lang als franchisenemer een filiaal van The Bodyshop runden”, vertelt Chery. “Die hebben we dan omgevormd tot De Ark van Zarren, dezelfde naam als onze B&B in Kortemark. Dat pand in de Zuidzandstraat werd toch wat krap voor wat wij ermee wilden doen, en toen we in 2017 de kans kregen om ons in een ruim pand met ingang in de Nieuwstraat maar met ruim zicht op de Dijver, aan het water dus, te vestigen, hebben we niet lang getwijfeld. Daar zat vóór ons een brocantewinkel.”

“Het is mooi geweest. En we zijn stilaan pensioengerechtigd”

Elsje en Chery verkopen er een bijzonder ruim gamma decoratie-artikelen, zoals stoffen, lakens, servetten, allerhande meubilair, tafelgerief en nog zoveel meer. Je vindt er ook heel wat vintage en antiek.

“Wij noemen het zelf ‘alles voor de landelijke en/of romantisch ingerichte woning’”, zegt Chery. “Door de jaren heen hebben wij een trouw cliënteel opgebouwd. Het is een heel mooie tijd geweest, en dit pand is natuurlijk prachtig, maar we wisten bij het aangaan van het huurcontract dat een verlenging er wellicht niet in zou zitten. Het pand is eigendom van de familie Coucke, die hier vlakbij toeristenbootjes exploiteert, en die was er duidelijk over dat het op termijn zou verkocht worden. En nu is het dus verkocht, aan een projectontwikkelaar die er vijf luxeflats zal realiseren.”

B&B blijft bestaan

“Het pand bevindt zich in beschermd stadsgezicht. Ik denk dus dat er wel met veel respect voor de omgeving zal moeten gewerkt worden. Tot eind april houden we uitverkoop en dan sluiten we voorgoed. Het is mooi geweest en we gaan ook richting de pensioengerechtigde leeftijd. We blijven wel nog onze B&B De Ark van Zarren runnen, met daarbij een kleinschalige decoratiewinkel.”