Arjen ‘Arjoentje’ Vanhuyse wordt fulltime entertainer

Zes jaar nadat Arjen Vanhuyse mee op de planken stond in de Kloen Musical, trekt de 22-jarige Dadizelenaar volledig de kaart van de entertainmentsector. “Het is nu het moment om deze sprong te wagen. Lukt het niet, dan kan ik opnieuw aan de slag als opvoeder.”

Op tal van evenementen in de regio mocht hij al optreden. Arjen Vanhuyse uit Dadizele is van vele markten thuis: zingen, dansen, goochelen of als clown Arjoentje. Voor Arjen begon alles zes jaar geleden, toen hij deelnam aan Kloen de Musical. “De echte doorbraak kwam er in 2019 toen ik in Bellewaerde aan de slag kon als presentator van de duikshow”, zegt hij.

Onderwijs

Hoewel Arjen zich enorm amuseert en stiekem wel van een carrière als entertainer droomde, bewandelde hij toch eerst een andere weg. Hij volgde een opleiding als opvoeder en werkte de afgelopen twee jaar in het onderwijs.

Hij werkte in verschillende scholen, maar een vaste positie bleef uit. “De voorbije twee jaar kreeg ik ook regelmatig de vraag om op weekdagen op te treden in woonzorgcentra of op verjaardagsfeestjes. Maar door mijn werk als opvoeder kon ik niet op die vragen ingegaan.”

Daarom besliste Arjen om zich nu helemaal als entertainer te ontwikkelen en er zijn hoofdberoep van te maken. Met Arjoentje Entertainment wordt hij volledig zelfstandig en zegt hij zijn job als opvoeder vaarwel. “Een gewaagde sprong, maar mocht het niet lukken, dan ben ik niet te beroerd om opnieuw aan te kloppen in het onderwijs. Ik werk erg graag als opvoeder, maar het is nu het moment om deze stap te zetten.”

Voor Arjoentje wordt het alvast een heel drukke zomer. Zo kan hij al aan de slag in de Dadipark pop-up, bij zomerbar Summerlake en in Bellewaerde. “Midden in de coronacrisis zat ik met heel veel vragen. Zouden mensen wel nog teruggrijpen naar animatie? Maar de vraag is nu groter dan ooit.” Inmiddels is Arjen volop bezig met het uitbreiden van zijn aanbod.

Immuunstoornis

“Speciaal voor de senioren ben ik een muzikale bingo in elkaar aan het steken.” Arjen kampt al zijn hele leven met een immuunstoornis. Hij hoopt dat zijn beslissing om zelfstandig aan de slag te gaan ook een goede invloed zal hebben op zijn gezondheid. “De combinatie tussen mijn werk als opvoeder en de optredens maakte dat ik vaak bekaf was. Ik hoop nu alles beter te kunnen coördineren en te luisteren naar mijn lichaam.”