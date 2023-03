Arianne Viane noemt zichzelf een moderne heks: “Mensen zoeken iets om zich aan vast te houden”

Pixies, elfen, aliens, vorige levens… Een gesprek met moderne heks Arianne Viane van de Witch Shop vergt de nodige verbeelding, maar de Ieperse vertelt erover alsof het de normaalste zaken van de wereld zijn. Gelukkig neemt ze zichzelf ook niet altijd te serieus.

Arianne Viane (54) baat al 17 jaar haar Witch Shop uit in de Diksmuidestraat. Je kan er terecht voor zowat alles wat met het mystieke en spirituele te maken heeft. “Je kan gewoon binnen stappen en voor 5 euro een vraag stellen. Alles is mogelijk: gaat mijn man vreemd? Hoe zit mijn financiële toekomst eruit? Hoe is het met mijn lief? Jonge meisjes van 16 of 17 jaar komen hier met vragen over de liefde.”

Wanneer begon je te denken dat je spirituele gaven hebt?

“Al van mijn kindertijd zag ik geesten door de muren kruipen. Ik heb die gave geërfd van mijn beide grootmoeders. De mama van mijn moeder kon Katrienewiel (of Ringworm, een schimmelinfectie van de huid, red.) aflezen. De mama van mijn vader geloofde in stenen en kristallen. Het steentje dat ze droeg, heb ik nog altijd bij mij in de winkel.”

Wanneer besliste je om er iets mee te doen?

“In 2004 kreeg ik een zware whiplash na een accident. Dat was een geschenk uit de hemel, want ik was tien maanden werkonbekwaam. Terwijl ik revalideerde, kreeg ik het idee om van mijn hobby kaartleggen mijn beroep te maken en een heksenwinkel te beginnen.”

Je bent afkomstig van de regio Veurne. Hoe kwam je in Ieper terecht?

“Ik keek eerst rond in de buurt: Brugge, Koksijde, De Panne… maar dat was te toeristisch en te Franstalig. Op een dag stond ik op, kroop ik in mijn auto en reed ik naar Ieper. Ik zag dit vervallen pand dat al vijf jaar leeg stond en goed drie maanden later opende ik de winkel. Ik was in heel mijn leven maar één keer in Ieper geweest. Het was een spirituele ingeving. Ik moést naar Ieper komen.”

Hoe reageerden de Ieperlingen in het begin op jouw Witch Shop?

“De mensen vroegen zich af wat het was, maar dat is ook normaal. Het was in het begin ook een donker winkeltje, maar vier jaar geleden heb ik het helemaal opnieuw geschilderd en nu heeft het een veel positievere uitstraling. Eenmaal de mensen binnenkomen, zijn ze verkocht. Ik ben dan ook heel spontaan en praat tegen een hond met een hoedje op. Ik noem mezelf een moderne heks, maar eigenlijk ben ik meer een engel. Iemand die luistert naar de mensen en klaar staat om te helpen en raad te geven.”

De meeste mensen en de wetenschap noemen waar jij mee bezig bent klinkklare onzin.

“Een half jaar geleden kwam hier een oudere man binnen die vroeg om de kaarten te leggen voor hem. Hij zei dat hij er totaal niet in geloofde, maar gewoon eens benieuwd was. Ik begon zijn verhaal te vertellen en hij vroeg me hoe ik dat kon weten. Uiteindelijk bleek het te gaan om een gepensioneerde professor. Hij zei volgend jaar zeker terug te komen. Bovendien, ik zou hier geen zeventien jaar zitten mocht het allemaal maar onzin zijn.”

Critici kunnen zeggen dat je misbruik maakt van de goedgelovigheid van mensen?

“Totaal niet. Ik waarschuw de mensen die hier komen zelfs regelmatig voor misbruik. Ik heb hier een vrouw over de vloer gehad. Ze is heel zwak, financieel niet sterk, maar ze gaat overal rond naar kaartlezers. Ik raadde haar aan om haar geld te sparen. Ik ben oprecht!”

Er zijn toch maar heel weinig mensen die dit allemaal geloven?

“Steeds meer. Mijn passie zijn de stenen en de kristallen. De interesse daarin is verdriedubbeld sinds corona. Het is alsof de mensen verloren zijn en op zoek zijn naar iets om zich aan vast te houden. Ik zie ook steeds meer mannen. Daar schrik ik wel van. Vroeger was negen op de tien die hier binnenkwam een vrouw. Nu is het elk de helft.”

Je woont ondertussen 17 jaar in Ieper. Voel je je al Ieperlinge?

“Ja. Ik jeun me in deze stad. De Vestingen vind ik leuk. In het In Flanders Fields Museum ben ik echter nog nooit binnen geweest. Omdat ik dat niet aankan. Daar zit nog te veel leed en verdriet.”

Om de drie jaar worden hier heksen verbrand tijdens de Kattenstoet. Doet dat iets met jou?

“Nee, want ik ben niet verbrand geweest in mijn vorige levens. Ik denk zelfs niet dat ik in mijn vorige levens een echte heks was. Maar heksen zijn er wel altijd geweest. Vroeger gingen mensen te rade bij heksen bij medische problemen, want zij werkten met kruiden. Als het dan toch misliep, dan vloog je op de brandstapel.”

Ben je nooit bang dat mensen je gek verklaren?

“Iedereen moet zijn gevoel volgen, iedereen gelooft in het zijne. En als ze met me lachen, dan lach ik ook en begin mee te zeveren. Een passie van mij is trouwen grapjes vertellen. Ik zou heel graag eens stand-up comedy doen, effectief voor een live publiek. Nu maak ik veel TikTok-filmpjes en mijn volgers liggen altijd plat van het lachen. Momenteel heb ik 1.283 volgers en sommige van mijn posts hebben meer dan 14.000 likes. Dat begint toch al te tellen hé?”