Ariane Dewever schenkt opbrengst kerstmarkt aan MS Liga

Ariane Dewever organiseert sinds meer dan 20 jaar in november en december een originele kerstmarkt met eigen creaties: poppen, tassen, beeldjes en alles wat je als geschenk kan aanbieden in de kerstperiode. Vroeger schonk ze de opbrengst van deze jaarlijkse creahappening aan organisaties die zich inzetten voor de minderbedeelden. Dit jaar nam ze contact op met de MS Liga, regio Oostende. Zondag kwam voorzitster Diane Versluys de cheque van 1.430 euro in ontvangst nemen. Uiteraard feliciteerde ze Ariane Dewever uitgebreid voor haar ongebreidelde creativiteit en haar grenzeloze menslievendheid. Het aanzienlijke bedrag zal besteed worden aan het onderzoek tegen MS en de begeleiding van MS-patiënten in de regio. Op de foto zien we Ariane Dewever links, haar ‘peter’ Charlie Wyllie rechts en in het midden Diane Versluys van de MS Liga.