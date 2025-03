Arhus zet de 30 vrijwilligers van de digipunten in de bloemetjes

Op 12 locaties zorgen 30 vrijwilligers voor de broodnodige steun in de digipunten van de stad. “In ARhus zijn er ook boekenkafters aan de slag en nemen vrijwilligers deel aan ARhusklap”, zegt coördinator Sandra Vanneste.

Iedereen Digitaal is al enkele jaren de titel van allerlei projecten in de stad en in ARhus om iedereen mee te krijgen op de digitale snelweg. “Dit project kan enkel slagen dank zij onze vrijwilligers”, legt Sandra Vanneste uit. Zij is projectcoördinator van Iedereen Digitaal. “We hebben er een dertigtal en zij bieden op twaalf plaatsen in de stad, waaronder in ARhus, hulp aan mensen die een probleem hebben met de telefoon, de computer of andere digitale handelingen.”

Geen voorkennis

Brigellin Mucaj (33) is één van hen. “Ik ben Albanees maar woonde jarenlang in Griekenland. Acht jaar geleden kwam ik naar België en ik werk hier als werfvoorbereider bij een afdeling van bouwbedrijf Stadsbader. Maar om goed te integreren en de taal te leren moet je contacten leggen met de mensen van hier”, vertelt Brigellin overigens in voortreffelijk Nederlands.

“En zo heb ik me aangeboden als vrijwilliger in ARhus. Ik kom hier eens om de drie weken een uurtje mensen helpen die het moeilijk hebben met de nieuwe communicatiemiddelen en digitale toestellen.”

“Het vraagt soms wat extra geduld want sommige mensen hebben echt geen voorkennis. Zo help ik ze met het werken met een smartphone of hun tablet. Er komen ook veel vragen over Itsme of over het beantwoorden van mails. Het zijn doodnormale vaardigheden voor jongeren maar de vorige generaties hebben er vaak heel veel last mee. Omgekeerd leer ik zelf ook veel bij, vooral dialectwoorden”, lacht Brigellin. “Zo spreek ik naast Albanees, Grieks, Frans, Engels en Nederlands nu ook al een aardig mondje Roeselaars.”

“Brigellin is de ideale man voor deze taak. Hij is geduldig en plichtsbewust”, gaat Sandra verder. Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een vrijwilliger en dat niet alleen in onze digipunten. Zo hebben we ook veel hulp nodig bij de boekenkafters of bij de sessies van ARhusklap waarbij Roeselarenaars een babbel aangaan met een nieuwkomer. We kunnen trouwens nog veel extra handen gebruiken. Mensen mogen zich nog altijd aanbieden.”