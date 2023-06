Argentijnse delegatie van ‘Ostende’ bezoekt naamgenoot Oostende

Dinsdag bracht Roxana Salpeter, afgevaardigde van het bestuur van de Argentijnse naamgenoot van Oostende, Ostende, een bezoek aan de badstad. De vrouw kwam inspiratie opdoen over het toerisme en de aanpak van de klimaatopwarming in ons land.

Ostende in Argentinië is, net als Oostende bij ons, een kuststad. Het is eigenlijk een deelgemeente van Pinamar. In de deelgemeente leven zo’n 10.000 mensen. “Alleen hebben wij geen stadscentrum zoals dat bij jullie het geval is”, vertelt Roxana. “Ostende is veel kleiner en in Pinamar leven zo’n 45.000 mensen. Tijdens de zomermaanden zijn we de gelijke van onze Belgische collega’s met zo’n 300.000 mensen.”

De Argentijnse vrouw werd ontvangen door schepenen Silke Beirens (Groen) en Hina Bhatti (Open VLD). “Ze is ook eigenares van hotel Viejo in Ostende, wat eigenlijk een soort replica is van ons Thermae Palace Hotel. Daarom krijgt ze in onze versie een rondleiding. Daarnaast gaat ze ook met Toerisme Oostende aan tafel zitten om te bekijken hoe ze zowel in de winter als in de zomer toeristen naar hun gemeente kunnen lokken. Verder gaat het vooral ook over het klimaat. Ze willen zich spiegelen aan ons model.”

Het is de eerste keer dat een Argentijnse delegatie Oostende bezoekt sinds de stad in 2021 een samenwerkingsakkoord bekrachtigde met de Argentijnse naamgenoot. De Argentijnse kuststad werd begin vorige eeuw gesticht door de Belg Fernando Robette en Italiaan Agustin Poli. Sinds 1978 maakt Ostende, samen met Valeria del Mar, Pinamar, Montecarlo, Mar de Ostende en Carilo, deel uit van de fusiegemeente Pinamar.