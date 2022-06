Argentakantoor ambassadeur campagne ‘Ik koop lokaal’

Met deze campagne wil Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) het bewustzijn rond lokaal kopen vergroten en de rol van de lokale handelaar in onze steden en gemeenten onderstrepen. Argenta Middelkerke is een dynamisch en enthousiast kantoor binnen de Argentagroep. Ze bestaan al sinds 1998 en het kantoor werd in 2011 toevertrouwd aan de huidige kantoorhouder Luc Pieters (56) en zijn echtgenote Anne Van Damme (51).

Het voorbije jaar gingen er in ons land ruim 200 bemande bankkantoren dicht, zo blijkt uit de cijfers van Febelfin, de koepel van de Belgische banksector. Die trend zal zich nog verder doorzetten. “Maar er zullen nog altijd fysieke advieskantoren nodig zijn. Als het gaat over je werk en pensioen, jij en je familie, over wonen of over de jongeren onder ons, elke dag opnieuw zetten we ons beste beentje voor om onze klanten te ondersteunen bij alle sleutelmomenten in hun leven. En ook daarbuiten. Graag gaan we mee in hun verhaal en kijken we uit naar een duurzame langetermijnrelatie waarin onze klanten centraal staan”, zegt Luc Pieters. (PG)

Leopoldlaan 22, 059 30 60 63.