Ardoplant sluit eind dit jaar na meer dan 40 jaar de deuren: Jaren een icoon in de regio

Graaf Theodore de Jonghe d’Ardoye, in de vriendenkring meestal aangesproken als Teddy, zet eind dit jaar een punt achter zijn activiteit als zaakvoerder van Ardoplant. Na 40 jaar is het goed geweest en er is geen opvolging.

Reeds vanaf zijn jonge leeftijd had graaf Theodore een passie voor het kweken van plantjes en als bewoner van het kasteel in Ardooie Veld had hij daarvoor de ideale omgeving.

“Ik hield me veel bezig met het kweken van rododendrons. Een hobby die ik met veel enthousiasme uitoefende. Deze hobby leidde me naar mijn studies en in 1974 studeerde ik af in de richting tuinbouw. Vijf jaar deed ik aanleg. In 1981 trouwde ik en samen met mijn vrouw, die uit het Brusselse kwam, bouwden we Ardoplant uit in de schaduw van het bos. Het was vooral een kwekerij en onder impuls van mijn echtgenote werd in 1991 de winkel opgericht.”

Nieuwste trends

Al die jaren is Ardoplant een icoon gebleven in de brede regio en daar moest je wat voor over hebben. “Een kwekerij en een winkel uitbaten is zeker geen nine to five job. Er kwam heel wat bij kijken. En we wilden als speler op de markt steeds mee zijn met de nieuwste trends.”

Themadagen in onze serres, dat was puur beleven voor onze klanten

“Onze inspiratie haalden we op internationale beurzen om aan onze klanten het beste op de markt te bieden. Aan het bezoek aan onze serres en ons centrum moesten ze een wow-gevoel overhouden”. De organisatie van themadagen waren topmomenten voor Ardoplant. “In onze serres organiseerden we themadagen als het bos, sneeuw- en ijspret, het circus… Voor onze klanten was het puur beleven.”

Geen opvolging

Ardoplant beleeft momenteel voor het laatst de aanloop naar de kerstdagen want eind dit jaar trekt Teddy er de stekker uit. In het voorjaar volgt er wel nog een verkoop van plantjes die momenteel gekweekt worden.

Helaas is er geen opvolging binnen de familie. “Ik kijk daar met gemengde gevoelens naartoe”, zegt Teddy. “Enerzijds is het spijtig dat geen van de kinderen de zaak verderzet. Anderzijds heb ik er respect voor dat ze hun weg volgen zoals ze het zelf willen.” Ook een overnemer is er voorlopig niet. “Het is een zaak van vergunningen die moeten in orde zijn. We zijn zowel winkel als kwekerij”, legt Teddy uit.

Wat er met de zaak nu zal gebeuren is nog onbekend.

“In de eerste plaats zal ik me hier nog wat kunnen uitleven in de serres als hobbykweker. Zo is het allemaal begonnen in mijn jeugdjaren. Wij houden na al die jaren een tevreden gevoel over, een dankbaarheid tegenover onze vele trouwe klanten.”