Ardooisesteenweg eventjes Warmste Steenweg dankzij de ‘lukken’ van Jules Destrooper

De hele maand december verkoopt een tiental handelaars in de Ardooisesteenweg lukken van Jules Destrooper voor het goede doel. “Zo wordt onze straat voor eventjes de Warmste Steenweg”, lacht Jean-Marie Claeren.

Het voorbije jaar organiseerde het straatcomité van de Ardooisesteenweg activiteiten om de vernieuwde Roeselaarse invalsweg in the picture te brengen. “Tijdens deze kerst- en nieuwjaarsperiode slaan de handelaars opnieuw de handen in elkaar ditmaal voor het goede doel. In het kader van de VRT-actie De Warmste Week verkopen we op een tiental adressen in onze straat de bekende lukken van Destrooper. De opbrengst gaat naar NAR, de NieuwjaarsActieRoeselare. Een veertigtal vrijwilligers organiseert op oudejaarsavond al jaren een feest voor mensen die het niet breed hebben of zoals Jos Muylle van NAR het graag verwoordt, voor mensen die op de pechstrook van de samenleving stappen door ziekte, eenzaamheid of financiële problemen.”

“Dit keer zal onze actie voor het goede doel in een echte kerstsfeer kunnen verlopen want voor het eerst zal de hele Ardooisesteenweg baden in kerstversiering en kerstverlichting met dank aan het stadsbestuur om ons bij de sfeerschepping in de stad te betrekken”, aldus nog Jean-Marie Claeren.

De actie loopt tot 31 december. Wie interesse heeft in het oudejaarsavondfeest van NAR kan nog inschrijven via NAR2024joy@gmail.com of info opvragen op 0475-643116. (BCR)