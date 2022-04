Ardooise onwikkelt eigen (lactose- en glucosevrije) energiereep en lanceerde die al in het wielerprofpeloton

De FIKA-repen die ontwikkeld en bereid zijn door Karen Desmet vinden ondertussen hun weg naar het profpeloton. En de Ardooise wil haar energierepen graag nog breder verspreid zien.

Ook in de Ronde van Vlaanderen putten de renners van Bingoal Sauzen Pauwels Wallonie Bruxelles – een hele mond vol – energie uit de repen die uit de koker van Karen Desmet komen. De 44-jarige omnisportieve dame is afkomstig uit Tielt, maar woont nu met haar gezin op de Tassche in Ardooie. Beroepshalve werkt ze op de personeelsdienst van afvalintercommunale MIROM, haar vrije tijd vult ze in met sporten. En bakken!

Quinoa vormt de basis, maar ook dadels en abrikozen zijn er in verwerkt

“Omdat ik zelf veel sport, vroeger was dat lopen en spinning, nu vooral fietsen en nog wat boksen, was ik op zoek naar gezonde voeding. Omdat heel wat mensen ook kampen met intoleranties, ging ik op zoek naar een recept dat gluten- en lactosevrij is, maar niettemin voldoende koolhydraten bevat.”

“Op die manier ben ik bij quinoarepen uitgekomen. De basis is dus quinoa, maar er zijn ook dadels en abrikozen in verwerkt, maar geen toegevoegde suikers. We hebben een versie mét en eentje zonder noten.”

Variatie welkom

Filip Decru is als masseur een vriend des huizes. “Hij kwam hier eerst om mijn man onder handen te nemen”, lacht Karen. “Maar Filip is ook verzorger bij Bingoal Sauzen Pauwels Wallonie Bruxelles. Zo is hij mijn klankbord als ik zaken ontwikkel. Bij hem in de ploeg zitten twee renners die met intoleranties kampen en mijn repen weten te smaken.” Izegemnaar Filip Decru liet die repen proeven door de renners en met succes. “Een renner moet tijdens een koers heel wat naar binnen spelen. Wat variatie is daarom niet mis. Ik weet perfect wat er in die repen zit, ik zag Karen ze ook al bereiden. Enkel natuurlijke producten, dus op dat vlak kan er ook niks mis gaan. Er zitten ook geen bewaarmiddelen in, invriezen en dan ontdooien lukt perfect. De repen verliezen niets aan smaak en voedingswaarde.”

Bevoorrading

Karen doopte haar energiebommetjes tot FIKA-repen, naar de eerste letters van hun voornamen. “De repen commercialiseren is niet zo makkelijk. Je moet al uitgaan van een grotere productie van minstens 20.000 repen. Nu worden ze hier ambachtelijk bereid in de keuken van Karen. Binnen raken bij WorldTour-ploegen is ook al geen evidentie, omdat je ook daar met verschillende (voedings)sponsors zit en bovendien zijn ze daar ook dubbel bevreesd dat de coureurs iets zouden eten dat vervuild kan zijn. Wat hier dus zeker het geval niet is, natuurlijker kan haast niet”, doet Filip uit de doeken.

Maar Karen mikt nu vooral in eerste instantie op gelijkgezinde wielertoeristen. “Op zondag 26 juni organiseren we met Wheels in Action/Women in Action een rit voor wielertoeristen en dan hoop ik die repen mee te kunnen geven in de bevoorrading. Wie weet raken zo heel wat mensen overtuigd.”