Ardooise KWB verbindt bewoners Vuurwijk met pasta

Mensen met elkaar verbinden en inzetten op een goede buurt waar de mensen elkaar kennen en een goede band met elkaar onderhouden. Dat is de missie van de Ardooise KWB.

Omdat er zich al meer dan zestig nieuwe gezinnen in de Vuurstraat en de Engelendreef vestigden, heeft de KWB de buurt getrakteerd op een Italiaanse ochtend. De geur van verse pasta lokte iedereen naar buiten. Op de parkeerstrook was het KWB-pastateam actief. Koen Claus van de KWB: “Dit is smakelijke gezelligheid voor de bewoners bij een drankje en een pasta. Maar ook een kennismaking met elkaar en met de werking van de Ardooise KWB.”