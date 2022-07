Ardooie werkt aan megawoonproject

Tussen de Roeselarestraat, de Sprietstraat en de Bevensestraat, komt op termijn het grootste woningbouwproject dat er ooit in Ardooie gerealiseerd werd. Er is een ontwerper aangesteld en als schepen voor woningbouw moet Terry Callens mee voor de opvolging zorgen.

In de zone tussen de drie straten is er ruimte vrijgekomen. Tot voor kort werd deze ruimte ingenomen door de bedrijven De Zetel en OVA. Volgens de schepen is de site aangekocht door een projectontwikkelaar en zou het gemeentebestuur deze ruimte gebruiken om er woningen te bouwen.

“Het studiebureau Demey uit Roeselare werd door ons aangesteld om een ontwerp van plan op te maken. We zitten nog in een prille fase want de bouwaanvraag moet nog een procedure doorlopen en daarom is een precieze timing vooropstellen nog niet mogelijk. Hoeveel woongelegenheden er precies komen, hangt nog af van het concept dat ze uitwerken”, zegt schepen Callens.

Aanvankelijk was er sprake van vierhonderd woongelegenheden. In dat plan was er lintbebouwing voorzien en daar zijn ze van afgestapt. “Nu mikken we op driehonderd woningen met drie appartementen en met woonkavels”, aldus nog de schepen. (JM)